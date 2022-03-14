Умер экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Музыкант, также известный как Вячеслав Зинуров, ушел из жизни 10 марта. В роковой день у него было запланировано эксклюзивное интервью «Светской хронике», но певец не явился на съемку. Что случилось со звездой 90-х? Почему он покинул группу? Из-за чего Хаос поругался со своим коллегой Сергеем Амораловым? Правда ли, что он собирался подать на него в суд?

В 90-х хиты группы «Отпетые мошенники» пела вся страна! Фотографии солистов коллектива украшали обложки популярных журналов, а поклонницы сходили по ним с ума. Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов были кумирами миллионов.

«Это культовая группа, которую любили и любят до сих пор. Их песни поют в караоке и включают в клубах. Я думаю, что «Отпетые мошенники» на всю жизнь останутся в сердцах фанатов», — уверен светский журналист Олег Цуриков.

В 2011 году в коллективе начались споры, а Гарик Богомазов покинул группу. В конце прошлого года о своем уходе объявил и Том Хаос. Мужчина признавался, что все дело в финансовых разногласиях. Выяснилось, что Сергей Аморалов и концертный директор скрывали от него значительную часть гонораров за съемки и выступления. Певец решил подать в суд.

«Представь, ты 25 лет дружишь с человеком, вхож в его семью и доверяешь своему директору, а потом узнаешь, что он идет против тебя в атаку. Директор начинал подсиживать его в деньгах, а Сергей говорил, что так оно и есть, что группа разваливается, а денег нет. Тому даже не с кем было поговорить», — вспоминает бывший PR-менеджер группы Олеся Сазыкина.

«Как люди могут поступать так с теми, с кем у них были длительные отношения, можно сказать, что вся жизнь. Я считаю, что это просто кощунство», — рассуждает актриса Ольга Сидорова.

Богомазов поддержал Вячеслава Зинурова (настоящее имя исполнителя). Экс-солист заявил, что тоже имеет претензии к Сергею.

«Он обвинял Аморалова в том, что гонорары якобы распределялись несправедливо. Он говорил, что другие участники группы получали меньше и был недоволен, что права на творчество коллектива перешли к Сергею. Были серьезные моменты», — рассказывает светский журналист Олег Цуриков.

Аморалов взял на место Зинурова нового участника – танцора Алексея Радченко. Молодой человек копировал поведение своего предшественника, его стиль и прическу. Сергей запретил бывшим коллегам использовать название группы на своих афишах. Друзья Вячеслава делятся, что он очень тяжело переживал конфликт. Мужчина был раздавлен предательством человека, с которым работал более двадцати лет. Звезда стал впадать в депрессию.

«Он был подавлен. Человек старается улыбаться, но что-то недоговаривает. Было понятно, что с ним что-то не так», — признается Олеся Сазыкина.

«У Славы была ранимая психика. Видимо, он просто не выдержал. В нужное время рядом с ним никого не оказалось», — уверена актриса Ольга Сидорова.

Вячеслав утверждал, что Сергей шантажирует его сфабрикованным компроматом. Но артист собирался отстаивать свою честь и право исполнять хиты группы на сольных концертах.

10 марта бывшие солисты «Отпетых мошенников» Том Хаос и Гарик Богомазов должны были дать интервью «Светской хронике». Съемочная группа приехала на место и выставила свет, но на встречу приехал только Гарик. Вячеслав не отвечал на звонки и сообщения.

«Виктория понимала, что Тома нет, и он не отвечает. Интервью было запланировано на 15.30, а он появлялся в соцсетях только в 12 часов дня. Она начала судорожно звонить и искать его. Было видно, что она напряжена. У нее тряслись руки», — вспоминает корреспондент программы «Светская хроника» Анна Мнацаканьян.

Жена Гарика, а по совместительству директор артистов, заподозрила неладное. Девушка говорит, что Вячеслав всегда был пунктуален и заранее предупреждал, если где-то задерживался. Виктория и ее муж начали обзванивать общих знакомых, но никто не знал, что случилось.

«Его не было больше трех часов. Она поняла, что, возможно, с ним что-то случилось», — говорит Анна.

Супруги попросили перенести съемку и уехали искать друга.

«Они обзвонили всех людей, с которыми он работает, а потом отправились на поиски», — делится корреспондент.

«Я подумала, что у него что-то с сердцем. Мало ли, в жизни всякое бывает. Возможно, переутомился или сказались эти скандалы», — говорит бывший PR-менеджер группы Олеся Сазыкина.

Позже в прессе появилась страшная новость: тело музыканта обнаружил сосед. Мужчина вошел в дом и увидел Вячеслава Зинурова повешенным на собачьем поводке. Певцу было 50 лет.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Друзья и коллеги в шоке от случившегося.

«Он всегда был очень веселым, жизнерадостным и бодрым. Дарил людям счастье и радость. Нам всем сейчас очень тяжело», — говорит певец Сергей Жуков.

«На уме только три фразы: одиночество, конфликт в коллективе и то, что он стал никому не нужным», — считает Олеся Сазыкина.

Зинуров говорил со своим директором по телефону около 11 утра и подтвердил встречу с журналистами. Спустя несколько часов его нашли мертвым. Поклонники и друзья не понимают, что заставило знаменитость пойти на такой шаг. Все, кто знал Тома, уверяют, что он строил планы и принимал участие в телепроектах.

«11 марта у них должен был быть концерт и гастроли в другом городе. Они собирались вернуться на сцену и готовили новую песню, которую хотели презентовать», — делится корреспондент «Светской хроники» Анна Мнацаканьян.

Виктория и Игорь Богомазовы приехали на место трагедии. Женщина уверена, что певец собирался на съемку, но что-то его остановило.

«Что-то произошло. Кто-то, возможно, позвонил. Что-то послужило этому действию», — пишет Виктория.

Концертный директор звезды рассказала, что в последнее время исполнитель вел себя странно. Он постоянно говорил о религиозных учениях и контактах с внеземными цивилизациями. Девушка считает, что всему виной психологические проблемы.

«Он мне постоянно говорил, что Иисус жив. Я тогда еще обратила внимание, что что-то не так. Он сильно замыкался, а как-то набросился на меня. Говорил: «Дай гримерку, ко мне Иисус приедет». Были у него сложности», — делится организатор концертов Гульнара Асадова.

Вячеслав жил один в подмосковной деревне Капорки. Он считал своей семьей любимых собак – алабая Мирэля и двух тойтерьеров. Артисту приписывали романы с солисткой группы «Сливки» Евгенией Синицкой и певицей Акулой, но официально он никогда не был женат. У Тома Хаоса не было детей, остались только мама и сестра. Они ждут ответ на самый главный вопрос, что же случилось на самом деле. Правоохранительные органы уже начали расследование. Точная причина смерти выясняется.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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