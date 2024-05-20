«Унесенные призраками» – легендарный анимационный фильм Хаяо Миядзаки

Это захватывающая сказка о приключениях школьницы Тихиро в мире духов и призраков, ставшая хитом в японском и мировом прокате. Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на Оскар. В 2002 году картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля, а уже в 2003 получила «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».

Это первый фильм, достигший суммы сборов в 200 млн. долларов до проката на территории США. Фильм обогнал «Титаник» (в то время самый кассовый фильм в мире) в японском прокате, и стал самым кассовым фильмом в истории Японии. У российских зрителей снова появится возможность увидеть на большом экране один из главных шедевров анимации, созданный непревзойдённым сказочником Хаяо Миядзаки.

По сюжету десятилетняя Тихиро вместе с родителями переезжает в город в глубинке Японии. Заблудившись в пути, они пропускают нужный поворот и проезжают через таинственный лес, который приводит их в тупик. Выйдя из машины, они обнаруживают вокзал, который выводит их к странному опустевшему городу. Несмотря на отсутствие персонала, местные прилавки ломятся от угощений, соблазняя родителей Тихиро, которые сразу же кидаются на бесплатную еду. К ужасу девочки, наказание за жадность и чревоугодие настигает их сразу же, и мать с отцом превращаются в свиней. Осознав, что путь назад отрезан, Тихиро принимает решение во что бы то ни стало спасти родителей. Для этого ей нужно договориться с местной колдуньей по имени Юбаба, которая заправляет курортом и местными заведениями. При помощи своего нового друга — мальчика Хаку — героиня устраивается работать в купальню Юбабы и получает новое имя — Сэн. Теперь, чтобы разбить проклятье, ей предстоит разобраться в хитросплетениях между Юбабой, её сестрой-близнецом, Хаку и другими духами, которые Тихиро встретит на своем пути.

Картина «Унесённые призраками» стала первым японским фильмом, сборы которого превысили $200 млн. до старта показов в США, что сделало её самым кассовым фильмом в истории Японии. В Америке, дублированная на английский, картина вышла в прокат под крылом студии Walt Disney Pictures и личным руководством Джона Лассетера из компании Pixar — приятеля и большого поклонника Миядзаки. Встретив кассовый успех не только на родине, но и за её пределами, картина также удостоилась восторженных оценок критиков и зрителей. В 2002 году «Унесённые призраками» завоевали «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля, а в 2003 триумфально выиграли оскаровскую статуэтку за «лучший анимационный фильм».

Размышляя об идее для своей новой картины, Хаяо Миядзаки осознал, что хочет сделать историю специально для десятилетних девочек, в которой они смогут увидеть персонажа, похожего на себя. До этого у него уже были фильмы, в центре которых были девочки-подростки — к примеру, «Принцесса Мононоке» —, но то были героини с особыми навыками и способностями, с которыми, как он думал, реальные дети не способны до конца почувствовать родство. Пытаясь понять, какие проблемы и размышления актуальны для его новой аудитории, Миядзаки решил почитать девичьи журналы, которые дочери его друзей оставили на даче. Оказалось, что все журнальные истории крутятся исключительно вокруг влюблённости и мальчиков, и режиссёр счёл такой взгляд на внутренний мир девочек и их переживания очень плоским и поверхностным.

Это лишь укрепило его желание создать историю, которая затронет более глубокие темы из жизни подростков — сепарацию от родителей, выход в неприветливый внешний мир, поиск собственной идентичности. Поэтому в случае с «Унесёнными призраками» Миядзаки сделал свою героиню абсолютно обычной девочкой со своими проблемами и недостатками. Он хотел сделать картину о том, как ленивый, капризный, несамостоятельный ребёнок, столкнувшись с необходимостью взять на себя огромную ответственность, взрослеет на глазах зрителя. Подобно Алисе из Страны Чудес, Тихиро отправляется в волшебный мир, и за время своего путешествия проходит путь от детства к взрослой жизни.

В картине можно найти много тем, присущих творчеству Хаяо Миядзаки. К примеру, озабоченность экологией и экоактивизм: так, в одной из самых известных сцен картины, герои очищают грязного, похожего на болотника духа, и в результате тот оказывается Духом реки. Этот эпизод основан на реальном случае из жизни Миядзаки — однажды тот чистил реку и, среди прочего мусора, достал со дна целый велосипед — прямо как герои фильма. Сама тема очищения очень важна для истории — неслучайно большая часть пути Тихиро связана именно с банями колдуньи Юбабы, куда приходят мыться духи и призраки. Очищение души или перерождение — это именно то, что происходит с маленькой героиней на протяжении картины. Пройденные испытания заставляют её пересмотреть собственные ценности, отказаться от эгоизма, злости, пассивности и найти душевные силы на то, чтобы помочь не только себе, но и окружающим.

«Унесённые призраками» — это удивительная трогательная картина, поражающая красочным изображением, проработанностью истории, узнаваемыми характерами и глубиной раскрытых Миядзаки тем. На экране наравне с фантазийным миром и таинственными духами существуют вполне человеческие пороки: небрежное отношение к природе, несправедливые переработки, повальная жадность и эгоизм. Но, как и в любой истории мастера, здесь всегда есть место для надежды и шанс на исправление. Вероятно, именно это сочетание позволяет такой истинно японской истории находить отклик у зрителей во всём мире — Миядзаки всегда наделяет свои картины общечеловеческими ценностями, близкими каждому.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Оригинальное название фильма переводится как «Сэн и таинственное исчезновение Тихиро».

Семья Тихиро путешествовала на седане первого поколения модели A4 марки Audi.

Это первый фильм, достигший суммы сборов в 200 млн. долларов до проката на территории США. Фильм обогнал «Титаник» (в то время самый кассовый фильм в мире) в японском прокате, и стал самым кассовым фильмом в истории Японии

Бо, имя сына Юбабы, означает «маленький мальчик» или «сын», Камадзи означает «дед из котельной», Юбаба — «ведьма купален», а Дзэниба — «ведьма денег». Имя героини Тихиро означает «бездонная глубина», в то время как её рабочее имя, Сэн, просто обозначает тысячу.

Бо, имя сына Юбабы, означает «маленький мальчик» или «сын», Камадзи означает «дед из котельной», Юбаба — «ведьма купален», а Дзэниба — «ведьма денег». Имя героини Тихиро означает «бездонная глубина», в то время как её рабочее имя, Сэн, просто обозначает тысячу. Фэнтезийная сцена принятия ванны речным духом основана на реальных событиях из жизни Хаяо Миядзаки. Однажды он участвовал в чистке реки и среди прочего достал со дна велосипед.

Персонаж Безликий олицетворяет червяка шелкопряда, играющего значительную роль в японской культуре.

Внешность большинства Богов Миядзаки придумал самостоятельно, часть почерпнул из японского фольклора.

По изначальному замыслу режиссера фильм должен был длиться более трех часов.

Одна из подушек в спальне Бо, сына Юбабы, украшена изображением кота Дзи-Дзи, из другого аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

В англоязычной версии Тихиро озвучивала актриса Дэйви Чейз, которая также озвучила Лило в мультфильме «Лило и Стич» и сыграла девочку Самару в фильме Гора Вербински «Звонок».

СМИ О КАРТИНЕ

«“Унесенные призраками” — произведение беспрецедентного гения» — Times (UK)

«“Унесенные призраками” — величайшее сокровище анимации 21-го века, и мы, возможно, все еще будем говорить это, когда 21-й век закончится» — Financial Times

«“Унесенные призраками” напоминают мне о том, как наши друзья, наша рабочая команда или случайные люди в нашей жизни, могут стать более близкими, чем наши кровные родственники» — The Streamr

«Это волшебное таинственное путешествие по разуму мастера» — Backseat Mafia

«Фильм пронизан непринужденной поэзией. Цвета изображения, чаще всего синий и зеленый, приглушены и слабы, как залитое слезами любовное письмо» — Daily Telegraph (UK)

Это редкий фильм, который полностью создает свой собственный мир, окутывает вас им и оставляет ошеломленным и пораженным — News & Observer (Raleigh, NC)

«Анимация Миядзаки потрясающе красива и невероятно сложна» — The Magazine of Fantasy & Science Fiction

«“Унесенные призраками” не разговаривают с молодой аудиторией свысока и не обращается со зрителем излишне деликатно» — Under the Radar

«Яркий, забавный и действительно впечатляющий» — London Evening Standard

О РЕЖИССЕРЕ

Хаяо Миядзаки 一 японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Он начал заниматься анимацией ещё в 60-е, а в 1985 году и основал собственную студию 一 Studio Ghibli. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь с Берлинского кинофестиваля, Золотой лев с кинофестиваля в Венеции и два Оскара 一 за анимационный фильм “Унесенные призраками” в 2003 и почетная премия за вклад в кинематограф в 2015. Творчество Хаяо Миядзаки пропитано гуманизмом, а главными темами его фильмов всегда становятся важные общечеловеческие ценности: пацифизм, семья, любовь, взаимоотношения между природой, человеком и созданными им технологиями.