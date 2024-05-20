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«Унесенные призраками» – легендарный анимационный фильм Хаяо Миядзаки

editor
By editor
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унесенные призраками хаяо миядзаки

Это захватывающая сказка о приключениях школьницы Тихиро в мире духов и призраков, ставшая хитом в японском и мировом прокате. Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на Оскар. В 2002 году картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля, а уже в 2003 получила «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».

Это первый фильм, достигший суммы сборов в 200 млн. долларов до проката на территории США. Фильм обогнал «Титаник» (в то время самый кассовый фильм в мире) в японском прокате, и стал самым кассовым фильмом в истории Японии. У российских зрителей снова появится возможность увидеть на большом экране один из главных шедевров анимации, созданный непревзойдённым сказочником Хаяо Миядзаки.

По сюжету десятилетняя Тихиро вместе с родителями переезжает в город в глубинке Японии. Заблудившись в пути, они пропускают нужный поворот и проезжают через таинственный лес, который приводит их в тупик. Выйдя из машины, они обнаруживают вокзал, который выводит их к странному опустевшему городу. Несмотря на отсутствие персонала, местные прилавки ломятся от угощений, соблазняя родителей Тихиро, которые сразу же кидаются на бесплатную еду. К ужасу девочки, наказание за жадность и чревоугодие настигает их сразу же, и мать с отцом превращаются в свиней. Осознав, что путь назад отрезан, Тихиро принимает решение во что бы то ни стало спасти родителей. Для этого ей нужно договориться с местной колдуньей по имени Юбаба, которая заправляет курортом и местными заведениями. При помощи своего нового друга — мальчика Хаку — героиня устраивается работать в купальню Юбабы и получает новое имя — Сэн. Теперь, чтобы разбить проклятье, ей предстоит разобраться в хитросплетениях между Юбабой, её сестрой-близнецом, Хаку и другими духами, которые Тихиро встретит на своем пути.

Картина «Унесённые призраками» стала первым японским фильмом, сборы которого превысили $200 млн. до старта показов в США, что сделало её самым кассовым фильмом в истории Японии. В Америке, дублированная на английский, картина вышла в прокат под крылом студии Walt Disney Pictures и личным руководством Джона Лассетера из компании Pixar — приятеля и большого поклонника Миядзаки. Встретив кассовый успех не только на родине, но и за её пределами, картина также удостоилась восторженных оценок критиков и зрителей. В 2002 году «Унесённые призраками» завоевали «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля, а в 2003 триумфально выиграли оскаровскую статуэтку за «лучший анимационный фильм».

Размышляя об идее для своей новой картины, Хаяо Миядзаки осознал, что хочет сделать историю специально для десятилетних девочек, в которой они смогут увидеть персонажа, похожего на себя. До этого у него уже были фильмы, в центре которых были девочки-подростки — к примеру, «Принцесса Мононоке» —, но то были героини с особыми навыками и способностями, с которыми, как он думал, реальные дети не способны до конца почувствовать родство. Пытаясь понять, какие проблемы и размышления актуальны для его новой аудитории, Миядзаки решил почитать девичьи журналы, которые дочери его друзей оставили на даче. Оказалось, что все журнальные истории крутятся исключительно вокруг влюблённости и мальчиков, и режиссёр счёл такой взгляд на внутренний мир девочек и их переживания очень плоским и поверхностным.

Это лишь укрепило его желание создать историю, которая затронет более глубокие темы из жизни подростков — сепарацию от родителей, выход в неприветливый внешний мир, поиск собственной идентичности. Поэтому в случае с «Унесёнными призраками» Миядзаки сделал свою героиню абсолютно обычной девочкой со своими проблемами и недостатками. Он хотел сделать картину о том, как ленивый, капризный, несамостоятельный ребёнок, столкнувшись с необходимостью взять на себя огромную ответственность, взрослеет на глазах зрителя. Подобно Алисе из Страны Чудес, Тихиро отправляется в волшебный мир, и за время своего путешествия проходит путь от детства к взрослой жизни.

В картине можно найти много тем, присущих творчеству Хаяо Миядзаки. К примеру, озабоченность экологией и экоактивизм: так, в одной из самых известных сцен картины, герои очищают грязного, похожего на болотника духа, и в результате тот оказывается Духом реки. Этот эпизод основан на реальном случае из жизни Миядзаки — однажды тот чистил реку и, среди прочего мусора, достал со дна целый велосипед — прямо как герои фильма. Сама тема очищения очень важна для истории — неслучайно большая часть пути Тихиро связана именно с банями колдуньи Юбабы, куда приходят мыться духи и призраки. Очищение души или перерождение — это именно то, что происходит с маленькой героиней на протяжении картины. Пройденные испытания заставляют её пересмотреть собственные ценности, отказаться от эгоизма, злости, пассивности и найти душевные силы на то, чтобы помочь не только себе, но и окружающим.

«Унесённые призраками» — это удивительная трогательная картина, поражающая красочным изображением, проработанностью истории, узнаваемыми характерами и глубиной раскрытых Миядзаки тем. На экране наравне с фантазийным миром и таинственными духами существуют вполне человеческие пороки: небрежное отношение к природе, несправедливые переработки, повальная жадность и эгоизм. Но, как и в любой истории мастера, здесь всегда есть место для надежды и шанс на исправление. Вероятно, именно это сочетание позволяет такой истинно японской истории находить отклик у зрителей во всём мире — Миядзаки всегда наделяет свои картины общечеловеческими ценностями, близкими каждому.

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

унесенные призраками хаяо миядзаки

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

  • Оригинальное название фильма переводится как «Сэн и таинственное исчезновение Тихиро».
  • Семья Тихиро путешествовала на седане первого поколения модели A4 марки Audi.
  • Это первый фильм, достигший суммы сборов в 200 млн. долларов до проката на территории США. Фильм обогнал «Титаник» (в то время самый кассовый фильм в мире) в японском прокате, и стал самым кассовым фильмом в истории Японии
    Бо, имя сына Юбабы, означает «маленький мальчик» или «сын», Камадзи означает «дед из котельной», Юбаба — «ведьма купален», а Дзэниба — «ведьма денег». Имя героини Тихиро означает «бездонная глубина», в то время как её рабочее имя, Сэн, просто обозначает тысячу.
  • Фэнтезийная сцена принятия ванны речным духом основана на реальных событиях из жизни Хаяо Миядзаки. Однажды он участвовал в чистке реки и среди прочего достал со дна велосипед.
  • Персонаж Безликий олицетворяет червяка шелкопряда, играющего значительную роль в японской культуре.
  • Внешность большинства Богов Миядзаки придумал самостоятельно, часть почерпнул из японского фольклора.
  • По изначальному замыслу режиссера фильм должен был длиться более трех часов.
  • Одна из подушек в спальне Бо, сына Юбабы, украшена изображением кота Дзи-Дзи, из другого аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».
  • В англоязычной версии Тихиро озвучивала актриса Дэйви Чейз, которая также озвучила Лило в мультфильме «Лило и Стич» и сыграла девочку Самару в фильме Гора Вербински «Звонок».

СМИ О КАРТИНЕ

  • «“Унесенные призраками” — произведение беспрецедентного гения» — Times (UK)
  • «“Унесенные призраками” — величайшее сокровище анимации 21-го века, и мы, возможно, все еще будем говорить это, когда 21-й век закончится» — Financial Times
  • «“Унесенные призраками” напоминают мне о том, как наши друзья, наша рабочая команда или случайные люди в нашей жизни, могут стать более близкими, чем наши кровные родственники» — The Streamr
  • «Это волшебное таинственное путешествие по разуму мастера» — Backseat Mafia
  • «Фильм пронизан непринужденной поэзией. Цвета изображения, чаще всего синий и зеленый, приглушены и слабы, как залитое слезами любовное письмо» — Daily Telegraph (UK)
  • Это редкий фильм, который полностью создает свой собственный мир, окутывает вас им и оставляет ошеломленным и пораженным — News & Observer (Raleigh, NC)
  • «Анимация Миядзаки потрясающе красива и невероятно сложна» — The Magazine of Fantasy & Science Fiction
  • «“Унесенные призраками” не разговаривают с молодой аудиторией свысока и не обращается со зрителем излишне деликатно» — Under the Radar
  • «Яркий, забавный и действительно впечатляющий» — London Evening Standard

О РЕЖИССЕРЕ

Хаяо Миядзаки 一 японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Он начал заниматься анимацией ещё в 60-е, а в 1985 году и основал собственную студию 一 Studio Ghibli. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь с Берлинского кинофестиваля, Золотой лев с кинофестиваля в Венеции и два Оскара 一 за анимационный фильм “Унесенные призраками” в 2003 и почетная премия за вклад в кинематограф в 2015. Творчество Хаяо Миядзаки пропитано гуманизмом, а главными темами его фильмов всегда становятся важные общечеловеческие ценности: пацифизм, семья, любовь, взаимоотношения между природой, человеком и созданными им технологиями.

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