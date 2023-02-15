UNFOLDING: Фонд поддержки современного искусства The Ria Keburia Foundation (Грузия) представляет

15 февраля Фонд поддержки современного искусства The Ria Keburia Foundation (Грузия) откроет проект междисциплинарной художницы Лидии Руссковой-Хасая UNFOLDING, в рамках которого будут представлены дебютная инсталляция, видео- и звуковые работы. В них художница обращает внимание на необходимость остановиться, почувствовать и заново открыть возможность восприятия.

UNFOLDING состоит из двух иммерсивных элементов, указывающих на дуализм белого куба и черного ящика. Белый куб, будучи типичным галерейным пространством, создает впечатление атемпоральности. Внутри этого пространства художник переосмысливает само понятие «комната», бросая вызов природе того, как и что под ним воспринимается. Войдя в куб, зритель буквально оказывается в «небе». Эффект «пространственной обманки», достигнутый благодаря интеграции изображений неба по всей поверхности куба, побуждает зрителя к включению внутрь себя.

Лидия много лет занималась исследованием неба (один из основных символов ее работ) и звуковых пейзажей разных городов, чтобы, с одной стороны, обратиться к теме уединения, а с другой — создать безопасное пространство как для себя, так и для зрителей. Вдохновляясь православной иконографией и тем, как разные художники изображали небо, Русскова-Хасая выстраивает свою инклюзивную практику, создавая тотальную инсталляцию из медитативных и даже исцеляющих отпечатков.

Черный ящик относится к театральному или перформативному пространству и отсылает к опыту работы художницы в театральной сфере. В нем зритель сможет увидеть новую видеоработу художницы, посвященную самопознанию, принятию себя и своей реальности.

Проект подготовлен при поддержке галереи Surface Lab Art и будет представлен до 3 марта.

Лидия Русскова-Хасая (b.1993)

Мультидисциплинарный художник и режиссер российско-грузинского происхождения. В 16 лет Лидия переехала в Нью-Йорк, где получила образование в сфере политологии и кинематографии. Ее практика охватывает фото, видео, перформанс, звуковые и тотальные инсталляции. Работы художницы сосредоточены на изучении взаимосвязи универсальных образов, языка и импульса. Проекты Лидии включают текстовые элементы, что является следствием ее увлечения политической философией, которую она изучала в университете, историей, творчеством Сьюзен Зонтаг и «Левиафаном» Томаса Гоббса. Лидия обращает внимание на понятие «интермеццо», поставленное Делёзом, исследуя возможность фокуса на настоящем, когда прошлое обманчиво, а будущее неизвестно.

The Ria Keburia Foundation

Фонд поддержки современного искусства The Ria Keburia Foundation, основанный в 2018 году грузинским меценатом Рией Кебурия, направлен на поддержку развития современного искусства в Грузии и регионе Южного Кавказа. Повышая осведомленность о различных глобальных художественных процессах, фонд создает межкультурные контексты и объединяет разнообразные сообщества профессионалов в сфере искусства. Благодаря щедрой поддержке своих спонсоров фонд стремится создать многогранную модель сотрудничества между различными галереями, учреждениями, программами проживания и платформами.

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