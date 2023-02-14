ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЫ ИСПОЛНЯТ ПЕСНИ ВИКТОРА РЕЗНИКОВА НА КОНЦЕРТЕ «СПАСИБО, РОДНАЯ», ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА И ПОЭТА.

Талант композитора и поэта Виктора Резникова возник будто бы из ниоткуда и вопреки. Он родился в 1952 году в семье врача и военного инженера. Казалось, футбол интересовал молодого Виктора куда больше музыки. Спортивный тренер по образованию, без знания нотной грамоты, он, тем не менее, самостоятельно научился играть на пианино и гитаре и начал сочинять...

Когда уже немало песен было написано, Виктор с упорством стал искать встреч с популярными артистами, чтобы познакомить их со своими песнями. Без энтузиазма встречавшие молодого композитора звезды, с первых аккордов влюблялись в его уникальную музыку.

В итоге песни Виктора Резникова исполнили все главные герои советской эстрады 80-х: Алла Пугачева, Лариса Долина, София Ротару, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Людмила Сенчина, Тынис Мяги, Яак Йоала, Иво Линна, Марина Капуро, Анне Вески, бит-квартет «Секрет»...Сложно найти человека, не знающего строчек «Улетай, туча!», «Льдинка», либо способного устоять под диско-ритм «Я не умею танцевать».

Музыка Резникова сумела преодолеть хоть и ослабевший на тот момент, но все еще железный занавес — его «Домовой», в англоязычном варианте получивший название «Don’t Stop Now» и исполненный женским трио The Cover Girls, закрепился в американском топе Billboard на 17! месяцев.

За короткую жизнь, оборвавшуюся, когда ему было всего 39 лет, Виктор Резников сумел прописать в своей музыке и стихах целую эпоху. Эпоху, когда композиции еще не стали называться треками. Эпоху, озвученную песнями, ставшими для разных поколений песнями их детства, молодости и зрелости, песни, которые продолжают петь по сей день. Такой стала и одна из последних, возможно, самая известная из песен Виктора - «Спасибо, Родная!».

2 марта Лариса Долина, Михаил Боярский, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум, Лолита, Максим Леонидов, Александр Панайотов, Артур Пирожков, А-Студио, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и другие артисты исполнят песни Виктора Резникова на концерте, приуроченном к 70-летию композитора и поэта.

Подробности и билеты по ссылке.

Где? Crocus City Hall, Москва, Международная улица, 20, Красногорск, Московская обл.

Когда? Начало: 20:00.

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