Выставка «Внутренний Узор» открылась в Галерее GLUBINA

Ткачество и плетение появились задолго до металлообработки и даже керамики. С процессом тканья связаны многие поверья и приметы. Проект Внутренний Узор появился благодаря взаимодействию всех художников, участвующих в нем. При помощи совместной медитации, участники настроились на единое поле творения, когда внутренние миры художников оказались так близко друг к другу, что сплелись в единый узор сначала в ментальном пространстве, а затем этот узор художники перенесли в материальный мир.

Куратор проекта провела медитацию, цель которой была в создании тишины внутри и совместного творческого озарения. После медитации художники поделились своими инсайтами и создали работы каждый в своем медиуме. А на основании этих работ был сотворен единый узор художественного взаимодействия, который был соткан на ковре.

В древнерусском языке узор означал не только «узреть / увидеть», но и «постигнуть суть». В то, что ковер действительно обладает силой, начинаешь верить, рассматривая гипнотический орнамент, который получился в результате взаимодействия участников проекта.

Во взаимодействии в трио человек может постигнуть такую глубину, какую он не узнает в парном взаимодействии. И это в геометрической прогрессии. Каждый из участников проекта, находился как бы в третьей, четвертой и т.д. степени!

В теории межличностного взаимодействия люди имеют сильнейшую потребность в присоединенности: входить с другими людьми в продолжительные тесные взаимоотношения, гарантирующие позитивные переживания и результаты. Эта потребность, будучи обусловлена биологически-социальными причинами, способствует выживанию человека. Человек – общественное, социальное существо, живущее в условиях взаимодействия и общения с другими людьми. Устойчивое взаимодействие людей может быть обусловлено появлением взаимной симпатии, аттракции. Тесные взаимоотношения, обеспечивающие поддержку и дружеское чувство, связаны с ощущением счастья.

В экспозиции представлен сам ковер и работы художников.

Художники: Ксения Кудасова, Лиана Фролова, Елена Асеева, Светлана Демина, Юлия Назар, Виктория Предыбайло, Катерина Ус, Ирина Feda Федосеева, Виктория Предыбайло, Ольга Шершнева, Лилия Баканова, Олеся Фрич, Наталья Чекотова, Екатерина Михайлова, Анастасия Марковская, Павел Глазатов, Елизавета Кудрявцева

Перформер: Юлия Баранюк.

Выставка завершит работу 22 февраля, 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.