Громкие телепремьеры и марафоны хитовых сериалов. Что смотреть на ТНТ в День победы

Телеканал ТНТ готовит для своих зрителей особую программу на вторые майские праздники. 8 и 9 мая в эфире главного развлекательного канала страны ожидаются как марафоны культовых комедийных сериалов, так и патриотические картины: как громкие телепремьеры, так и избранные эпизоды любимых зрителями проектов.

Первый из праздничных дней, понедельник, восьмое мая, стартует на ТНТ с марафона сериала «Полярный». В ожидании премьеры третьего сезона, съёмки которого начались в апреле 2023 года, ТНТ предлагает зрителям вспомнить, с чего начиналась история героя Михаила Пореченкова Вити Мясника: бывшего бандита, который решил завязать с криминалом и начать новую правильную жизнь в северном городке Полярном.

В вечерний прайм-тайм того же дня ТНТ презентует новый сериал «Неприличные деньги» – ностальгическую историю про бизнес в лихие девяностые. В двух премьерных эпизодах зрители познакомятся с главным героем – заурядным преподавателем и горе-предпринимателем, который волею судеб стал владельцем первого в родном городке секс-шопа.

«Неприличные деньги» могут похвастаться мощнейшим актёрским составом. В сериале снялись: Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Максим Лагашкин, Ирина Розанова, Роман Курцын, Владислав Ценёв, Леон Автаев и другие.

Девятого мая ТНТ разогреет фанатов семейного скетчкома «СашаТаня» перед премьерой нового сезона, которая состоится 15 мая, показом лучших эпизодов сериала. А поклонники сильной женщины «Ольги», не успевшие отойти от прощания с любимой героиней, которая вечно решает чужие проблемы, смогут ещё раз погрузиться в атмосферу финального сезона.

Также в День Победы телеканал ТНТ презентует телепремьеру остросюжетной исторической драмы «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Фильм основан на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает историю, произошедшую во время Нюрнбергского процесса в 1945 году. Это первый в мировом кинематографе игровой полнометражный фильм о «суде народов», перед которым предстали бывшие руководители Третьего Рейха. В главных ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.

Ещё одна праздничная премьера ТНТ – военно-историческая биографическая лента «Девятаев» о подвиге советского лётчика-истребителя. Кроме того, девятого мая зрители смогут окунуться в ностальгию по ламповым девяностым вместе с комедией «Батя» и вспомнят, с чего начиналась история спецназовца Сани Кучина – главного героя народной комедии «Патриот».

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