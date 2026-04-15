Уникальный «Оскар» и другие легендарные артефакты Музея кино на ВДНХ

В 2026 году киномузей отпраздновал свой столетний юбилей, являя собой уникальное и старейшее в мире хранилище, посвященное эволюции кинематографа. Экспозиция музея, расположенного на ВДНХ, насчитывает свыше 200 тысяч неповторимых артефактов: редкие снимки, эскизы костюмов и декораций, афиши, плакаты и личные вещи деятелей кино. Особое место занимают редчайшие кинопленки, чья совокупная длина, выложенная в одну линию, могла бы покрыть расстояние примерно в 5 тысяч километров.

Основателем Музея кино выступил режиссер, сценарист и оператор Григорий Болтянский. За свою богатую историю учреждение сменило несколько локаций, прежде чем в 2017 году обрело свое нынешнее, постоянное пристанище в 36-м павильоне на ВДНХ.

Трехэтажное пространство музея включает постоянную экспозицию и временные выставки. У входа посетителей встречает интерактивный киноробот Аркаша, готовый поделиться информацией об экспонатах и ответить на вопросы.

Музей кино предлагает разнообразные выставки. Так, в честь 130-летия Фаины Раневской была организована экспозиция, посвященная этой культовой актрисе, чье имя прочно вошло в народную культуру. Сотрудники музея воссоздали интерьер квартиры Раневской.

Основная экспозиция «Лабиринт истории» погружает гостей в зарождающуюся эпоху кинематографа. За защитным стеклом представлены фотоаппараты и кинокамеры начала прошлого века, а также модель праксиноскопа, предшественника анимации.

Другая выставка, «Под покровом любви», рассказывает о подвиге женщин в тылу и на фронте, отраженном в кинематографе. Выставка «Где водятся волшебники» знакомит с различными техниками анимации, такими как перекладка, живопись по стеклу, метод «эклер» и пластилиновая анимация. Желающие окунуться в эстетику советской юности могут посетить выставку «Последнее лето детства».

Весь третий этаж занимает воссозданный мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна. Рядом с его портретом выставлено более 500 предметов из личной коллекции режиссера, включая мебель, личные вещи, печатную машинку, графику, предметы искусства, фотографии от именитых современников, таких как Чарли Чаплин и Джеймс Джойс, и книги на разных языках.

На четвертом этаже расположен детский культурно-просветительский центр, открытый осенью прошлого года. Здесь проводятся лекции по истории кино и анимации, тематические встречи и мастер-классы.

Первый этаж музея хранит настоящие раритеты. Среди них – первый советский «Оскар» за документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой», снятый режиссерами Леонидом Варламовым и Ильей Копалиным в тяжелейших фронтовых условиях. Статуэтка, изготовленная из гипса и покрытая золотой краской из-за послевоенной экономии драгоценных металлов, является свидетельством героического труда.

Еще один уникальный экспонат – портативное устройство, созданное в 1944 году по заданию Александра Медведкина для съемок кинохроники в боевой обстановке. Этот «кинопулемет» представлял собой узкопленочную камеру, прикрепленную к прикладу автомата, что позволяло вести съемку одним нажатием спускового крючка.

Коллекция музея пополняется редчайшими пленками – оригиналами и копиями художественных, документальных и экспериментальных фильмов разных лет и стран, включая шедевры мирового кинематографа. Просмотр всей этой коллекции занял бы несколько лет. Среди них – выдающиеся картины, такие как «Александр Невский» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938), «Андрей Рублев» (реж. Андрей Тарковский, 1966), «8½» (реж. Федерико Феллини, 1963), «Амаркорд» (реж. Федерико Феллини, 1973), «Амадей» (реж. Милош Форман, 1984), а также произведения европейского модернистского кино – «Альфавиль» (реж. Жан-Люк Годар, 1965) и «400 ударов» (реж. Франсуа Трюффо, 1959).

В музее представлены и подлинные артефакты раннего кинематографа, включая материалы, связанные с братьями Люмьер.

Музей кино – это не только хранилище исторических артефактов. Для посетителей действуют три кинозала, названные в честь выдающихся режиссеров: Александра Ханжонкова, Дзиги Вертова и Андрея Тарковского. В них проводятся тематические вечера, лекции и показы как раритетных, так и современных фильмов.

Сотрудники Музея кино активно занимаются научной работой: изучают и каталогизируют архивные документы, сотрудничают с другими учреждениями и организуют передвижные выставки по всей стране.