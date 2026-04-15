«Меценаты нового времени. Искусство жить среди людей»: в Москве открылась выставка о роли предпринимателей в развитии страны

Рыбаков Фонд в партнерстве с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей открыл выставку о людях бизнеса, системно занимающихся социальным инвестированием. На выставке «Меценаты нового времени. Искусство жить среди людей» представлены истории предпринимателей, которые «несут привилегию ответственности за страну», продолжая традиции промышленников-благотворителей дореволюционной России.

Зачастую предприниматели не афишируют свои социальные проекты: в нашей культуре «так не принято». Выставка ломает стереотип о том, что добро надо делать в тишине. Она предлагает не просто узнать о меценатах нового поколения, но признать их вклад в развитие общества.

«Меценаты — это те, для кого деньги стали инструментом развития общества. Для меня быть меценатом — это не про альтруизм. Это про силу, про расширение себя. Меценат — человек, который укоренился. Его корни — в общем деле, его крона — в будущем. Ни один бизнес не даст такой глубины влияния. Ведь я инвестирую больше, чем деньги, я инвестирую мышление, подход к жизни», — Игорь Рыбаков, меценат, предприниматель, промышленник, сооснователь Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ и Рыбаков Фонда, создатель Школы Игоря Рыбакова в МФТИ.

По словам Екатерины Рыбаковой, сооснователя и президента Рыбаков Фонда, меценатство становится не исключением, а целой экосистемой. Именно такую экосистему строит Рыбаков Фонд, открывая перед предпринимателями понятные пути, инструменты и среду для системного социального инвестирования.

Среди таких инструментов — первая в России платформа для создания эндаументов в образовании Legacy, о которой можно узнать на интерактивных стендах выставки. За 10 лет благодаря Legacy открыто 48 эндаументов в школах, вузах и детских садах 27 регионов России. Почти 9 тысяч дарителей внесли более 6,5 млрд рублей. Так с помощью платформенного решения в системную благотворительность вовлекаются тысячи людей.

Екатерина Рыбакова так описала подход Рыбаков Фонда: «Мы с Игорем инвестируем средства не в решение текущих проблем, а в людей, в реализацию их потенциала, в качество отношений, построенных на доверии, в качество жизни — одним словом, в среду. Только так происходят устойчивые изменения, основанные на общих ценностях и ответственности».

Чтобы делать культуру меценатства новой нормой и создавать ролевые модели, фонд учредил премию Rybakov Лист. Он ежегодно чествует тех, кто системно инвестирует ресурсы и смыслы в образовательные проекты экосистемы фонда. Эти вложения позволили, в частности, развивать педагогическое сообщество Университета детства и Большую игру имени Льва Выготского — образовательный проект, благодаря которому среди педагогов в 2 раза снизилось желание уйти из профессии, а у 50% произошел карьерный рост.

На выставке можно узнать, что за 10 лет Рыбаков Фонд инвестировал в свою экосистему образовательных и социальных проектов 13,5 млрд рублей из средств семьи Рыбаковых и привлек 340 млн рублей от 300+ меценатов. Еще один пример — инициатива «Физтех 2050», которую в 2024 году запустили МФТИ и Рыбаков Фонд. Последний вложил в нее 550 млн рублей и сумел привлечь еще 30 млн рублей частного капитала.

Если постоянная экспозиция музея рассказывает о великих меценатах прошлого, которыми мы гордимся: Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские, Третьяковы, Алексеевы, — то выставка словно задает обществу вопрос: не пора ли назвать имена продолжателей этой мощной традиции?

Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей: «Важно смотреть не только в прошлое, но и в настоящее. Видеть, что традиция меценатства обретает новые формы, практики и технологии, новые лица и династии. Я надеюсь, эта выставка позволит понять, что мы можем гордиться нашими современниками».

Выставка показывает, что став успешным в бизнесе, человек чувствует потребность возвращать свой успех обществу в преобразованном виде: строить школы и создавать эндаументы, обеспечивать стипендии для учащихся и программы поощрения для педагогов, готовить лидеров нового поколения и вовлекать в меценатство больше предпринимателей, создавая экосистемы.