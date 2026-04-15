«+1 к смыслу»: популярный художник Покрас Лампас привезет в столицу новый перформанс

22 апреля художник-каллиграфутурист Покрас Лампас выступит на сцене во время церемонии награждения премии E+ Awards в Москве, на площадке The Carlton Moscow. Он представит перформанс под названием «+1 к смыслу». Детали держатся в секрете, но сам Покрас обещает, что зрители смогут «сделать декодинг» и увидеть то, что скрыто под слоем краски.

«Мы объединились с Покрасом, чтобы дать новый ответ на старый вопрос: маркетинг — это ремесло или искусство? Наш ответ — искусство создавать смыслы. Без этого любая форма становится пустой, а лучшие маркетинговые кампании, как и произведения искусства, рождаются в ограничениях», — комментирует Ольга Малыбаева, директор по маркетингу E+ Awards.

Покрас Лампас, для которого эффективный маркетинг и реклама — часть профессионального образования и один из маркеров успеха проекта, признаётся: «Меня вдохновляет выход за привычные рамки искусства — поэтому мы так легко нашли общий язык».

Накануне приезда в Москву художник выпустил эксклюзивную афишу. Это точка входа в культурное пространство, где форма неразрывно связана с содержанием. Она создает контекст еще до начала события и становится его визуальным воплощением и символом. Переосмыслив классическое письмо, Покрас демонстрирует новые формы букв — это мост, связывающий культуру прошлого с визуальным языком будущего. Его афиша — манифест: эффективность появляется там, где есть смелость и где структурный подход к данным переплетается с неожиданными решениями.

«Каллиграфия для меня — это не просто буквы, а архитектура смысла, — рассказывает Покрас специально для E+ Awards. — В рамках нашей коллаборации каждый сможет сделать декодинг — обнаружив под слоем краски «смелость», «любовь» и «креативность»». К идее присоединились и другие: ведущие игроки рынка создали афиши со своей версией «искусства смыслов», .

«Мы живём в эпоху, когда без смысла ничего не работает — ни реклама, ни бизнес, ни даже искусство. Поэтому в один из ключевых дней для индустрии мы сознательно ушли от цифр и кейсов к мастерам, которые умеют создавать эмоциональную ценность. Скульптор, танцор, режиссёр, дизайнер, художник — у каждого своё «искусство смысла». Мы хотим научиться у них, как вести бизнес со смыслом, потому что бездушные картинки, даже безупречно красивые, ничего не меняют. Мы пригласили их на сцену E+, чтобы напомнить: самая эффективная коммуникация — та, которую проживают, а не просто видят. Это и есть наш +1 к смыслу», — делится Ольга Малыбаева.