Уральский фестиваль гик-культуры и комиксов «Гиккон» объявляет прием заявок

28 авгу­ста 2021 года в Ека­те­рин­бур­ге во вто­рой раз прой­дет фести­валь фана­тов гик-куль­ту­ры, комик­сов, сери­а­лов, кос­плея, кибер­спор­та и настоль­ных игр. В 2019 году «Гик­кон» посе­ти­ли 16 000 зри­те­лей, в 2020 году он был отме­нен из-за коро­на­ви­рус­ных огра­ни­че­ний. На фести­ва­ле зри­те­лей ждут кве­сты, выступ­ле­ния музы­кан­тов, лек­то­рии по тема­ти­ке фести­ва­ля, актив­ные игры и настоль­ные для участ­ни­ков любо­го возраста.

В 2021 году на фести­ва­ле вновь прой­дет кра­соч­ное Кос­плей-шоу, и побе­ди­те­ли полу­чат подар­ки от парт­не­ров и денеж­ные при­зы. На «Аллее Авто­ров» каж­дый смо­жет пока­зать свое твор­че­ство, най­ти еди­но­мыш­лен­ни­ков и про­дать свои работы.

На пло­щад­ке «Cyber world» любой посе­ти­тель смо­жет при­нять уча­стие в кибер­спор­тив­ных дис­ци­пли­нах. Будут про­ве­де­ны тур­ни­ры по Counter Strike, ММО-экшн Crossout, спор­тив­ным симу­ля­то­рам (FIFA, NBA, UFC), фай­тин­гам (Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs Capcom, Injustice), и игра­ми для всей семьи (Guitar Hero, Just Dance, «Зна­ние – сила», «Вече­рин­ка в джун­глях»). Допол­нят фести­валь зона с VR-очка­ми и экзо-ске­ле­том, ретро-гей­минг с 8‑мибитными хита­ми и люби­мы­ми коопе­ра­тив­ны­ми играми.

Пло­щад­ка «Building world» будет радо­вать участ­ни­ков воз­мож­но­стью стро­ить, масте­рить и моде­ли­ро­вать сво­и­ми рука­ми. Там будут орга­ни­зо­ва­ны мастер-клас­сы по робо­то­тех­ни­ке, ско­рост­ное соби­ра­ние паз­злов и целые горы LEGO.

Впер­вые участ­ни­ки «Гик­ко­на» смо­гут защи­тить на пит­чин­ге свой про­ект по трем направ­ле­ни­ям: инди-игры, комиксы/графические рома­ны, сце­на­рии сери­а­лов. Экс­пер­ты жюри выбе­рут побе­ди­те­лей, сре­ди при­зов есть денеж­ные гран­ты на реа­ли­за­цию про­ек­та и ста­жи­ров­ка в круп­ных ком­па­ни­ях. С 9 мар­та по 1 авгу­ста при­ни­ма­ют­ся заяв­ки от жела­ю­щих участ­во­вать в фестивале.

«Сей­час такое вре­мя: любой у себя дома может созда­вать глу­бо­кие и пре­крас­ные про­ек­ты, не огра­ни­чи­ва­ясь фор­мой про­ек­та. Мы зна­ем мно­го талант­ли­вых раз­ра­бот­чи­ков, худож­ни­ков комик­сов, под­ка­сте­ров и начи­на­ю­щих шоуран­не­ров. Мы хотим под­дер­жать и при­влечь к ним долж­ное вни­ма­ние, что­бы не упу­стить буду­щую «Игру Пре­сто­лов» или Fruit Ninja», – рас­ска­зы­ва­ет про при­ем заявок на фести­валь руко­во­ди­тель про­ек­та «Гик­кон» Сер­гей Сивопляс.

Ожи­да­ет­ся, что попу­ляр­ным направ­ле­ни­ем ста­нут «Под­ка­сты», где участ­ни­ки высту­пят с иде­ей сво­е­го под­ка­ста и смо­гут полу­чить резю­ме от луч­ших рос­сий­ских под­ка­сте­ров, а так­же под­держ­ку в реа­ли­за­ции и рас­про­стра­не­нии сво­е­го проекта.

В рам­ках фести­ва­ля прой­дет и боль­шое гик-сорев­но­ва­ние, где четы­ре фина­ли­ста будут без­от­рыв­но смот­реть все части «Гар­ри Пот­те­ра», а потом отве­чать на вопро­сы кви­зов и вик­то­рин. Побе­ди­тель полу­чит поезд­ку в Лон­дон по куль­то­вым местам съе­мок франшизы.

Подать заяв­ку и узнать подроб­нее про «Гик­кон» мож­но на сай­те фести­ва­ля по пред­ло­жен­ной ссыл­ке http://gikkonfest.ru/

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