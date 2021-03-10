Уральский фестиваль гик-культуры и комиксов «Гиккон» объявляет прием заявок

28 августа 2021 года в Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль фанатов гик-культуры, комиксов, сериалов, косплея, киберспорта и настольных игр. В 2019 году «Гиккон» посетили 16 000 зрителей, в 2020 году он был отменен из-за коронавирусных ограничений. На фестивале зрителей ждут квесты, выступления музыкантов, лектории по тематике фестиваля, активные игры и настольные для участников любого возраста.
В 2021 году на фестивале вновь пройдет красочное Косплей-шоу, и победители получат подарки от партнеров и денежные призы. На «Аллее Авторов» каждый сможет показать свое творчество, найти единомышленников и продать свои работы.
На площадке «Cyber world» любой посетитель сможет принять участие в киберспортивных дисциплинах. Будут проведены турниры по Counter Strike, ММО-экшн Crossout, спортивным симуляторам (FIFA, NBA, UFC), файтингам (Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs Capcom, Injustice), и играми для всей семьи (Guitar Hero, Just Dance, «Знание – сила», «Вечеринка в джунглях»). Дополнят фестиваль зона с VR-очками и экзо-скелетом, ретро-гейминг с 8‑мибитными хитами и любимыми кооперативными играми.
Площадка «Building world» будет радовать участников возможностью строить, мастерить и моделировать своими руками. Там будут организованы мастер-классы по робототехнике, скоростное собирание паззлов и целые горы LEGO.
Впервые участники «Гиккона» смогут защитить на питчинге свой проект по трем направлениям: инди-игры, комиксы/графические романы, сценарии сериалов. Эксперты жюри выберут победителей, среди призов есть денежные гранты на реализацию проекта и стажировка в крупных компаниях. С 9 марта по 1 августа принимаются заявки от желающих участвовать в фестивале.
«Сейчас такое время: любой у себя дома может создавать глубокие и прекрасные проекты, не ограничиваясь формой проекта. Мы знаем много талантливых разработчиков, художников комиксов, подкастеров и начинающих шоураннеров. Мы хотим поддержать и привлечь к ним должное внимание, чтобы не упустить будущую «Игру Престолов» или Fruit Ninja», – рассказывает про прием заявок на фестиваль руководитель проекта «Гиккон» Сергей Сивопляс.
Ожидается, что популярным направлением станут «Подкасты», где участники выступят с идеей своего подкаста и смогут получить резюме от лучших российских подкастеров, а также поддержку в реализации и распространении своего проекта.
В рамках фестиваля пройдет и большое гик-соревнование, где четыре финалиста будут безотрывно смотреть все части «Гарри Поттера», а потом отвечать на вопросы квизов и викторин. Победитель получит поездку в Лондон по культовым местам съемок франшизы.
Подать заявку и узнать подробнее про «Гиккон» можно на сайте фестиваля по предложенной ссылке http://gikkonfest.ru/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.