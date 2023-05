Экофестиваль «Горизонт»: забота о природе начинается с тебя

С 8 по 11 июня «Москвариум» проведет ежегодный экофестиваль «Горизонт», посвященный принципам экологии, осознанности и саморазвития.

Программа фестиваля — понятный маршрут для тех, кто хочет открывать новые горизонты и совершенствовать себя, а как следствие — и мир вокруг. Экологическое мышление не сводится только к раздельному сбору мусора, оно основано на ценностях саморазвития и осознанности, поэтому «Горизонт» расширяется сразу в семи направлениях: «Я двигаюсь», «Я вижу», «Я дышу», «Я осознаю», «Я делюсь», «Я чувствую, «Я делаю», — первые шаги, чтобы менять свои привычки, создавать нестандартные решения и вдохновлять других.

Четырехдневный фестиваль с 8 по 11 июня завершится благотворительным забегом сразу в трех дистанциях: 5 и 10 км для взрослых, 500 метров для детей. Средства пойдут на очистку десяти километров береговой линии озера Байкал,.

«Экологический фестиваль «Горизонт» в понятном и популярном формате рассказывает об экологии в широком смысле — как о бережном, ответственном и осознанном отношении к себе и миру. Наша миссия — вдохновить каждого открывать новые горизонты и менять себя — и через это менять мир вокруг к лучшему», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

Вдохновиться экоповесткой и подготовиться к фестивалю можно будет заранее.

27 мая на Северном речном вокзале при поддержке Департамента транспорта города Москвы пройдет первое мероприятие фестиваля: день начнется с пробежки со звездами бега, 3 км по живописной набережной в формате fun run. Идеальное начало, чтобы подготовиться к главному забегу. В течение дня гостей ждут экологичные мастер-классы от ГПБУ «Мосприрода», лекции о здоровье, тренировки от Fitmost (требуется предварительная регистрация), квест от «Чистые Игры», мастер-класс по переработке бумаги и интерактивная экологическая эстафета ЭкоГТО от всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

Благотворительный проект «Добрый ящик» предоставит участникам возможность сдать вещи на сортировку и благотворительность, а музыкальный партнер фестиваля, Пространство «Море Музыки», готовит диджей-сеты и акустические выступления. Впервые можно будет помедитировать в настоящем электробусе. Привычный электробус от Департамента транспорта города Москвы станет уникальной зоной тишины и расслабления: живые цветы и медитативная музыка укроют от городского шума и помогут отдохнуть. Участие бесплатное.

Еще более насыщенная программа ждет посетителей фестиваля 8-11 июня. Второй этаж «Москвариума», как и уличная зона около него, превратятся в главную площадку фестиваля. Здесь в атмосфере подводного мира команда Fitmost проведет уникальные тренировки по йоге, animal flow и растяжке под звуки ханга от Международной академии ANIMARA, а крупнейшая сеть студий-школ TODES — мастер-класс по танцевальному искусству. Участники фестиваля смогут отдать одежду на благотворительность, обменяться вещами на СВОП-зоне благотворительного проекта «Добрый ящик», заглянуть на психологические сессии от Международного колледжа информационных технологий IThub College и выставку фотографий океана из кругосветного путешествия Клуба «5 океанов». или принять участие в мастер-классах от ГПБУ «Мосприрода», социального экопроекта «Благодарный шкаф» и всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Гостьи смогут попасть на мастер-класс по make up с использованием натуральной косметики от Ecomake или создать и подобрать аромат для дома от The Scent Store by Anna Nesterova. Спутников легко оставить на лекции по Art & Science от консалтинговой компании в сфере экологии «Простое дело» или на кинопоказе от Благотворительного фонда «Дари еду», а детей — на научном шоу или в зоне игротеки от ГПБУ «Мосприрода».

Это только треть событий, также в программе: показы мод, кинопоказы, концерты и многое другое.

Специально для гостей «Горизонта» с 8-11 июня появится зеленый маршрут: электробус отвезет от метро ВДНХ до «Москвариума» и обратно.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное, исключение составляет только забег, 11 июня.

