Геликон-опера» проводит конкурс режиссеров и художников для участия в постановке оперы Дж. Пуччини «Богема»

В сентябре 2022 года театр «Геликон-опера» представляет премьеру оперы Дж. Пуччини «Богема» и объявляет творческий конкурс для молодых режиссеров и театральных художников, желающих попробовать свои силы в постановке вневременного творения Пуччини.

«Богема» имеет несчетное количество режиссерских интерпретаций, но она созвучна любому времени, всегда современна и привлекательна. В «Геликоне» опера будет представлена впервые, и впервые всю постановку готовит творческая молодежь: музыкальный руководитель – Филипп Селиванов, один из самых молодых дирижеров России, в спектакле будут задействованы молодые солисты «Геликон-оперы», а также выпускники геликоновской Молодежной программы оперных артистов. Кто станет режиссером, художником-постановщиком, художником по костюмам, художником по свету и художником по гриму, предстоит узнать 10 апреля, когда театр объявит результаты Конкурса на участие в постановке.

Для участия в Конкурсе необходимо разработать концепцию и художественное решение спектакля, оформить его и отправить заявку на участие в срок с 15 февраля по 20 марта 2022 года. В финал конкурса выходят четыре режиссера и четыре художника, каждый из которых получит возможность осуществить постановку одного действия спектакля. Художественный руководитель проекта и председатель конкурсной комиссии – народный артист России Дмитрий Бертман.

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие профильное образование и опыт работы, в возрасте до 40 лет включительно на день открытия приема заявок (15 февраля 2022 года).

Конкурс организуется и проводится совместно с АНО «Центр поддержки творческих и социально-культурных инициатив «Арт-Гелиос» и АНО «АртМастерс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Прием заявок осуществляется до 20 марта 2022 года (включительно).

Положение Конкурса и анкету можно скачать по предложенной ссылке.

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