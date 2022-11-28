В Чебоксарах отремонтируют здание Чувашского драмтеатра

«Центр экспертизы и ценообразования в строительстве» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики рассмотрел документацию по капремонту здания Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Чувашский драмтеатр – один из старейших национальных театров нашей страны: он был образован в 1918 году, так что учреждение успело отпраздновать свой столетний юбилей. В 1933-м ему было присвоено звание академического, а в 1959 году театру дали имя поэта, классика чувашской литературы Константина Иванова.

Когда в конце 1950-х решено было возвести для театра новое здание, за работу вместе со строителями Чебоксарского треста №2 взялась актерская труппа и многочисленные жители города. Стройка длилась четыре года, и в 1961 году театр открыл свои двери в центре Чебоксар по адресу Красная площадь, дом 7. В 1993 году это здание было признано объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения.

В рамках проекта, рассмотренного Центром экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики, планируется капитальный ремонт цоколя и фундаментов театрального здания.*

Проектную документацию подготовила Научно-производственная фирма «Форст».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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