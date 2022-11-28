РОСИЗО и Министерство культуры Тверской области договорились о стратегическом партнёрстве в сфере народных художественных промыслов

25 ноября генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в Стратегической сессии «Особенности традиций, тенденции и ключевые направления развития народных художественных промыслов (НХП). Перспективы НХП Верхневолжья в контексте развития региона». Мероприятие, организованное Министерством культуры Тверской области, состоялось в городе Твери и было направлено на популяризацию и продвижение народных художественных промыслов в Год культурного наследия народов России. На открытии сессии с приветственным словом выступила Министр культуры Тверской области Глинка Ксения Олеговна.

Тверской край богат художественными промыслами. Так, кружевной промысел в городе Калязине известен с XV века, в Торжке воссоздан промысел глиняной расписной игрушки, в Торопце до сих пор сохранились традиции вышивки местным речным жемчугом и бисером. Многим известна лихославльская керамика, торжокское золотое шитье, конаковский фаянс. По словам генерального директора РОСИЗО Ольги Галактионовой, уникальные изделия тверских мастеров, а также народные художественные промыслы и ремесла других регионов представляют собой неотъемлемое достояние и одну из форм творчества народов Российской Федерации.

В рамках сессии состоялись выступления генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей» Ирины Репиной, заместителя Министра туризма Тверской области Надежды Выскубовой, заместителя Министра промышленности и торговли Тверской области, начальника управления потребительского рынка и услуг Татьяны Кременецкой, главного специалиста-эксперта отдела профессионального образования управления общего и профессионального образования Министерства образования Тверской области Елены Исаевой, Председателя постоянного комитета по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области Артура Бабушкина, а также представителей НХП Тверской области: директора ООО «Лучинушка» Ольги Ковалевой, генерального директора ОАО «Торжокские золотошвеи» Сергея Чувашова, генерального директора ООО «Производственная компания «Конаковский фаянс» Валерия Солонбекова. Модератором сессии выступила заместитель Министра культуры Тверской области Елена Владимировна Постнова.

Стратегическая сессия прошла в конструктивном формате и вызвала среди участников большую дискуссию по широкому спектру вопросов, которые в будущем будут иметь практическое применение. По итогам мероприятия было принято решение о стратегическом партнёрстве между РОСИЗО и Министерством культуры Тверской области с целью развития и продвижения народных художественных промыслов Тверской области.

Креативные индустрии — это, безусловно, перспективный сегмент экономики. Этот сектор демонстрирует более высокий рост по сравнению с другими отраслями: он генерирует порядка 3% мирового ВВП и обеспечивает работой 1% экономически активного населения планеты. Развитие креативных индустрий несет множественные позитивные эффекты для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, создание рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет привлечения талантов и формирования востребованных компетенций.

«Народные художественные промыслы - основополагающий фактор развития креативных индустрий. При этом национальное искусство не должно быть только субкультурой, оно должно стать модным трендом, должно приносить прибыль и монетизироваться. Для развития креативной экономики необходима консолидация усилий, как со стороны бизнеса, государства и общества в целом. Одна из приоритетных задач РОСИЗО — продвижение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел за счет выставочной, образовательной и просветительской деятельности. Недавно РОСИЗО открыл выставку «Русский замок. Кузнечная летопись». Идея проекта заключается в визуальном дискурсе о влиянии ручного труда и народного искусства на философию общества», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

В рамках своего выступления она также подчеркнула, что мировосприятие современного человека меняется, а художественные промыслы и ремесла не успевают трансформироваться. Поэтому главная цель — создать в отрасли конкурентную среду и интегрировать ее в современный быт. Также важно транслировать этот посыл и на молодежную аудиторию. В качестве примера такой интеграции можно вспомнить современных дизайнеров, использующих ремесленные принты. Вовлечение молодого поколения поможет стимулировать спрос и научить культуре потребления, это позволит привлечь молодежь к народным художественным промыслам и ремеслам через призму промышленного дизайна и моды.

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