В РГБИ пройдет презентация «Театрального журнала»

20 апреля в 18.00 в Музее читателя РГБИ пройдет презентация «Театрального журнала», издание которого – инициатива студентов ГИТИСа. Над первым номером работала команда студентов и выпускников театроведческого и продюсерского факультетов, среди авторов – представители всех поколений и критиков, и других театральных деятелей. На презентации в РГБИ ожидается редакция журнала, а также преподаватели ГИТИСа – ведущие критики Москвы.

«Журнал начинается с дискуссии о театральной критике, в которой приняли участие выдающиеся представители старшего поколения театроведов и среди них Римма Павловна Кречетова, которая была важной фигурой в советском театроведении и театральной критике 70-х гг. и одним из главных толкователей становления Театра на Таганке. А заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров справедливо замечает, что новый театральный журнал нужен прежде всего нам самим, театроведам и критикам, чтобы понять своё место и вернуть уважение и смысл в эту профессию», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Печатный журнал – часть большого медиапроекта, который включает в себя сайт , где будут публиковаться материалы, а также подкасты и видео. «Театральный журнал» нацелен на всех, кому интересен театр, кто ходит в театр и, конечно, адресован представителям всех театральных и творческих профессий, поскольку театр – искусство синтетическое. Планируется, что наравне с критическими статьями о премьерах, публикациями по истории и теории театра, в «Театральном журнале» можно будет найти почти ушедшие жанры, как проблемная статья, актёрский и режиссерский портреты.

В первом номере о сегодняшних проблемах театральной критики высказались известные театроведы и театральные критики Москвы и Санкт-Петербурга Римма Кречетова, Борис Любимов, Александр Чепуров, Нина Шалимова, Елена Алексеева, Татьяна Ткач, Вадим Щербаков, Александр Вислов и Григорий Заславский. Так же в журнал вошли размышления Олега Басилашвили и Алексея Бартошевича о двухтомном издании «Письма в Художественный театр», который недавно презентовали в МХТ.

Мы приглашаем всех, кто занимается театром профессионально, тех, кто любит театр и тех, кто мечтает писать о театре и, возможно, уже ваша статья окажется в следующем номере «Театрального журнала».

На презентации можно будет поговорить с авторами, поразмышлять над концепцией журнала, задать интересующие вопросы, посмотреть содержание первого выпуска, полистать, почитать, а также приобрести первый номер «Театрального журнала».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.