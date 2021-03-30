«Сергей Рахманинов. Жизнь в письмах»: портал «Культура.РФ» и Российский национальный музей музыки представляют совместный проект

2 апреля 2021 года, в день рождения Сергея Рахманинова, портал «Культура.РФ» и Российский национальный музей музыки представят совместный проект «Сергей Рахманинов. Жизнь в письмах». Он расскажет историю жизни знаменитого композитора через его собственные письма и редкие фотографии конца XIX – первой половины ХХ века.
Всемирно известный композитор, дирижер и пианист Сергей Рахманинов на протяжении всей жизни вел активную переписку со множеством людей: с родственниками и друзьями, с коллегами и другими русскими эмигрантами. Не вся корреспонденция сохранилась до наших дней, однако уцелевшие письма хранятся в библиотеках и музеях по всему миру.
Одно из крупнейших собраний рахманиновских писем находится в Российском национальном музее музыки — и к 148-летию со дня рождения музыканта сотрудники музея оцифровали его переписки с композитором Рейнгольдом Глиэром, этнографом Александром Затаевичем, музыкальным педагогом Никитой Морозовым, сестрами Скалон и многими другими друзьями и знакомыми. В письмах Рахманинов рассказывал, какие дисциплины преподавал в московских женских институтах, как работал над оперой «Алеко» и как прошла ее премьера, какое хозяйство он обустроил в Ивановке, почему уехал из России и чем поддерживал советскую армию в годы Великой Отечественной войны.
Тексты этих и многих других писем в проекте дополнят архивные фотографии. Читатели увидят ажурную беседку, в которой юный Рахманинов занимался музыкой, дом композитора в Ивановке и самого музыканта за рулем автомобиля, кадры последнего концерта Рахманинова в Люцерне и другие редкие снимки.
С.В. Рахманинов в Ивановке. Конец 1890‑х годов
С.В. Рахманинов за работой. Москва, 1905 год
С.В. Рахманинов за рулем автомобиля. Ивановка, 1912 год
С.В. Рахманинов с женой Н.А. Рахманиновой. 1924 год
Специальный проект «Сергей Рахманинов. Жизнь в письмах» подготовлен в преддверии объявленного Президентом РФ Года Сергея Рахманинова в 2023 году. Читайте специальный проект 2 апреля на портале «Культура.РФ».
Фотоматериалы из фонда Российского национального музея музыкиОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.