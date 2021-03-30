«Сергей Рахманинов. Жизнь в письмах»: портал «Культура.РФ» и Российский национальный музей музыки представляют совместный проект

2 апре­ля 2021 года, в день рож­де­ния Сер­гея Рах­ма­ни­но­ва, пор­тал «Культура.РФ» и Рос­сий­ский наци­о­наль­ный музей музы­ки пред­ста­вят сов­мест­ный про­ект «Сер­гей Рах­ма­ни­нов. Жизнь в пись­мах». Он рас­ска­жет исто­рию жиз­ни зна­ме­ни­то­го ком­по­зи­то­ра через его соб­ствен­ные пись­ма и ред­кие фото­гра­фии кон­ца XIX – пер­вой поло­ви­ны ХХ века.

Все­мир­но извест­ный ком­по­зи­тор, дири­жер и пиа­нист Сер­гей Рах­ма­ни­нов на про­тя­же­нии всей жиз­ни вел актив­ную пере­пис­ку со мно­же­ством людей: с род­ствен­ни­ка­ми и дру­зья­ми, с кол­ле­га­ми и дру­ги­ми рус­ски­ми эми­гран­та­ми. Не вся кор­ре­спон­ден­ция сохра­ни­лась до наших дней, одна­ко уце­лев­шие пись­ма хра­нят­ся в биб­лио­те­ках и музе­ях по все­му миру.

Одно из круп­ней­ших собра­ний рах­ма­ни­нов­ских писем нахо­дит­ся в Рос­сий­ском наци­о­наль­ном музее музы­ки — и к 148-летию со дня рож­де­ния музы­кан­та сотруд­ни­ки музея оциф­ро­ва­ли его пере­пис­ки с ком­по­зи­то­ром Рейн­голь­дом Гли­эром, этно­гра­фом Алек­сан­дром Зата­е­ви­чем, музы­каль­ным педа­го­гом Ники­той Моро­зо­вым, сест­ра­ми Ска­лон и мно­ги­ми дру­ги­ми дру­зья­ми и зна­ко­мы­ми. В пись­мах Рах­ма­ни­нов рас­ска­зы­вал, какие дис­ци­пли­ны пре­по­да­вал в мос­ков­ских жен­ских инсти­ту­тах, как рабо­тал над опе­рой «Але­ко» и как про­шла ее пре­мье­ра, какое хозяй­ство он обу­стро­ил в Ива­нов­ке, поче­му уехал из Рос­сии и чем под­дер­жи­вал совет­скую армию в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной войны.

Тек­сты этих и мно­гих дру­гих писем в про­ек­те допол­нят архив­ные фото­гра­фии. Чита­те­ли уви­дят ажур­ную бесед­ку, в кото­рой юный Рах­ма­ни­нов зани­мал­ся музы­кой, дом ком­по­зи­то­ра в Ива­нов­ке и само­го музы­кан­та за рулем авто­мо­би­ля, кад­ры послед­не­го кон­цер­та Рах­ма­ни­но­ва в Люцерне и дру­гие ред­кие снимки.

С.В. Рах­ма­ни­нов в Ива­нов­ке. Конец 1890‑х годов

С.В. Рах­ма­ни­нов за рабо­той. Москва, 1905 год

С.В. Рах­ма­ни­нов за рулем авто­мо­би­ля. Ива­нов­ка, 1912 год

С.В. Рах­ма­ни­нов с женой Н.А. Рах­ма­ни­но­вой. 1924 год

Спе­ци­аль­ный про­ект «Сер­гей Рах­ма­ни­нов. Жизнь в пись­мах» под­го­тов­лен в пред­две­рии объ­яв­лен­но­го Пре­зи­ден­том РФ Года Сер­гея Рах­ма­ни­но­ва в 2023 году. Читай­те спе­ци­аль­ный про­ект 2 апре­ля на пор­та­ле «Культура.РФ».

Фото­ма­те­ри­а­лы из фон­да Рос­сий­ско­го наци­о­наль­но­го музея музыки

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