В Дагестане отреставрируют одно из древнейших зданий Хунзахского плато

Положительное заключение на проведение работ по сохранению «Дома Чупанова», где сегодня расположен филиал Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, выдало ГАУ Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов». Экспертная организация подключена и работает в ЕЦПЭ.

Село Хунзах, находящееся в центре нагорного Дагестана, с давних времен было основой «общины» Хунзахского плато, которое русские офицеры называли «сердцем дагестанских гор». В исламскую эпоху хунзахской истории в селе располагались главная мечеть, кадий и светский правитель Аварии. А после того, как в 1859 году эти земли заняло русское войско, Хунзах вошел в состав Аварского округа Дагестанской области, образованного из Аварского ханства с присоединением части аварского общества Хиндалал.

Начальником округа был Али – Клыч Чупанов, который проживал на южной окраине села в двухэтажном доме с открытым двором, окруженном с трех сторон галереей. Сегодня это здание служит примером крупной богатой жилой постройки Дагестана конца ХIХ века. И хотя доподлинно год его строительства неизвестен, «Дом Чупанова» относится к самой древней части из сохранившейся застройки Хунзаха и является объектом культурного наследия регионального значения.

В настоящее общее состояние здания оценивают как неудовлетворительное. Связано это в том числе с тем, что долгие годы его использовали не по назначению, хотя архитектурный облик «Дома Чупанова» дошел до наших дней без существенных изменений. В 1960-е годы здесь был основан Хунзахский историко-краеведческий музей, который стал филиалом Национального музея Дагестана им. А Тахо-Годи. Экспонаты музея представлены в тринадцати залах.

В рамках проекта, рассмотренного региональной государственной экспертизой, в здании выполнят демонтажные и монтажные работы. Предусмотрено воссоздание галереи, устройство монолитных железобетонных конструкций перекрытий, ремонт стропильной системы кровли, покрытия полов, заделка трещин в стенах, возведение новых перегородок, воссоздание лестницы на историческом месте, замена оконных проемов и многие другие работы.

В помещениях с интерьерами, элементы которых включены в предмет охраны, выполнят реставрацию, в остальных – заменят отделку.

Застройщик объекта – Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи. Генпроектировщик – ООО Архитектурно-строительная компания «Доминанте».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.