Всероссийский молодежный кинопоказ объединил 1 млн студентов

10 июня в более, чем 300 вузах страны состоялся Всероссийский молодежный кинопоказ. Проект, реализуемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь» объединил свыше миллиона школьников и студентов.

В киноцентре «Октябрь» прошло открытие Всероссийского молодежного кинопоказа. В рамках открытия на сцене с приветственным словом выступили: заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров; заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Борис Чернышов; ректор Московского авиационного института, председатель комиссии общественной палаты РФ по науке и высшему образованию Михаил Погосян; офицер, Герой РФ Алексей Ухватов; генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский; режиссер, Заслуженный артист РФ, основатель студии «ВоенФильм» Игорь Угольников; руководитель киностудии ООО «Три икс медиа» Инесса Юрченко.

5000 московских студентов познакомились с съемочными группами и актерскими командами фильмов: «Первый Оскар», «Небо», «1941. Крылья над Берлином», «Учености плоды», «Африка», «Подольские курсанты», а также кинопроектами молодых кинорежиссёров арт-кластера «Таврида». После представления и просмотра фильмов студенты обсуждали и задавали вопросы создателям кинокартин.

«Наша задача – рассказывать об истории и прививать патриотизм так, чтобы молодежи это было интересно, находить новые форматы, которые бы вдохновляли и объединяли. Сегодня с нами по всей стране около миллиона человек посмотрит и уже прославленных мастеров, и работы молодых творцов. Это хороший посыл для молодежи – в России всё возможно, и, если человек решил снять кино, он может это сделать», – поделился Григорий Гуров.

Идея проведения Всероссийского молодежного кинопоказа появилась в рамках деятельности студенческого патриотического клуба «Я горжусь» Московского авиационного института.

Всероссийский молодежный кинопоказ состоялся при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, арт-кластера «Таврида» и сети кинотеатров «КАРО».

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