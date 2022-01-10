Онлайн-кинотеатр KION назвал самые популярные сериалы и фильмы новогодних каникул

Онлайн-кинотеатр KION назвал самые популярные сериалы и фильмы на новогодних каникулах. Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра проанализировали просмотры на платформе во время праздничных каникул с 31 декабря по 9 января и рассказали, за просмотром каких сериалов и фильмов зрители KION встретили 2022 год.

Сцена из сериала «Почка»

Первое место по просмотрам среди всех тайтлов на платформе зрители KION отдали новому сериалу «Почка» (18+) о жажде жизни с Любовью Аксеновой в главной роли, который эксклюзивно вышел 1 января на KION. Был достигнут абсолютный рекорд по всем показателям за первую неделю после старта сериала (в сравнении со средними показателями по премьерам сентября-декабря 2021 года) – сериал посмотрело в 3 раза большее количество уникальных пользователей. Ко дню публикации финальных эпизодов, сериал посмотрел каждый пятый зритель VOD-контента на платформе.

Второе место по просмотрам занял оригинальный сериал KION «Хрустальный», который был признан одним из лучших сериалов 2021 года по мнению кинокритиков, эксклюзивная премьера проекта состоялась в апреле на KION. По сюжету, Сергей Смирнов — один из лучших «охотников на маньяков» в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придётся ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху.

Третье место по популярности у зрителей KION завоевала премьерная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод».

На четвертом месте новая часть хитовой новогодней комедии «Ёлки 8». Иван Ургант и Сергей Светлаков, Филипп Киркоров и Ольга Бузова, Дарья Мороз и Александр Робак появляются в фильме в атмосфере самой доброй новогодней киноленты.

«Два» — комедийный сериал

Пятое место по просмотрам получила комедия из линейки KION-Originals «Два» — комедийный сериал о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет.

Лидер по просмотрам, сериал «Почка» рассказывает об истории инспектора пожарной службы Натальи Кустовой в исполнении Любови Аксеновой. В её жизни всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается… Также в сериале снялись известные актеры Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин, Степан Девонин.

Сериал уже привлек внимание кинокритиков и получил первые профессиональные оценки.

«Сергий против нечисти»

Среди оригинальных сериалов KION также популярностью пользовался мистический комедийный детектив «Сергий против нечисти» (18+) с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях, а также комедийно-криминальный сериал «Два» (18+) с комиком Евгением Куликом о попытках невезучих сантехников разбогатеть.

Среди зарубежных сериалов лидерами в праздничные дни стали такие многосерийные ленты как «Отчаянные домохозяйки» (16+) и продолжение легендарного сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так» (18+), французский криминальный сериал «Багровые реки» (16+), медицинская драма «Анатомия страсти» (16+) и историческая мелодрама «Султан моего сердца» (16+).

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Во время новогодних каникул зрители KION также активно смотрели и документальные ленты. Самыми просматриваемыми фильмами стали долгожданное воссоединение геров любимого фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (18+), кинокартина о Сергее Бодрове мл. «Нас других не будет» (16+) и история жизни создателя «Вконтакте» и Telegram «Дуров» (16+).

Среди полнометражных фильмов на новогодних каникулах популярностью пользовались семейная комедия, традиционно ассоциирующаяся с Новым годом, «Елки 8» (6+), кинокартина о семейных отношениях и мечте стать звездой КВН «Честный развод» (16+), боевик с Джейсоном Стейтемом «Гнев человеческий» (16+), а также ремейк легендарной ленты «Три орешка для Золушки» (6+) и приключенческий фильм Marvel «Черная вдова» (16+) со Скарлетт Йоханссон.

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