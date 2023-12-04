Мультимедийный проект «Русская культура. Возрождение» презентовали в Москве

Рубеж XIX-XX веков стал временем возрождения отечественной культуры, когда о русском искусстве заговорили во всем мире. Этот период стали называть «русским Ренессансом» и «Серебряным веком русской культуры». Развивалась наука и литература, открывались новомодные направления в живописи, скульптуре и архитектуре, происходил творческий взлет композиторов и представителей русской школы вокала, режиссеры новаторы искали яркие формы театра, возникла новая философия в понимании танца в балетном искусстве. Появилась целая плеяда новых ярких имен, громко прозвучавших на весь мир.

Проект «Русская культура. Возрождение» уникальный и единственный в своем роде, так как является мультимедийным и объединяет участие девяти Государственных музеев и охватит все восемь жанров русской культуры: архитектура, литература, музыка, балет, театр, живопись, мода и быт, кино.​ «Жанр балет является неотъемлемой частью русской культуры, а русская школа балета до сих пор считается лучшей в мире», - говорит продюсер проекта «Линия» и партнер Фонда Любовь Савицкая.

Первый сезон рассчитан на 10 месяцев и охватит период России конца XIX-начала XX века.​ Проект социальный и нацелен на возрождение вечных ценностей русской культуры, демонстрацию ее главенствующей роли в мире. Проект реализуется Благотворительным фондом «Сила Возрождения».

«Впервые культура и история показаны в мультимедийном формате 5D именно для того, чтобы привлечь как можно большее количество людей к нашей культуре и истории. Каждый месяц выставка будет переезжать в новый музей, где будет дополняться новыми артефактами и формами по жанрам. Такого проекта в России ещё не было», - делится автор и идейный вдохновитель проекта «Русская культура. Возрождение», Президент БФ «Сила Возрождения» Юлия Желвакова.

Презентация социального мультимедийного проекта «Русская культура. Возрождение» прошла в особняке Петра Смирнова. На проекте были представлены самые выразительные свидетельства​ русской культуры Серебряного века (конец XIX-начало XX века). За один вечер гости погрузились в многообразие жанров: архитектуру, живопись, театр, балет, литературу, музыку, кино и моду.

Вечер открыли концертмейстеры Государственного симфонического оркестра чарующими звуками русских композиторов: легким и шутливым Николаем Римским-Корсаковым, известным и любимым Петром Чайковским и глубоким и серьезным Сергеем Рахманиновым.

Впервые за один вечер гостям были показаны фрагменты трех спектаклей по жанрам: прозу представила актриса Марина Суворова с мини-спектаклем по произведению «Рассказ госпожи NN» Антона Чехова, балетное искусство - адажио «Щелкунчика» в исполнении солиста театра Кремлевский балет Дмитрия Прусакова и ведущей солистки Государственного академического театра классического балета Алисы Вороновой, а также фрагмент иммерсивной оперы «Евгений Онегин» в исполнении солиста Московской консерватории Кирилла Панфилова и солистки Московского государственного музыкального театра «Поколение» Дарьи Воробьевой, партия фортепиано Надежда Горлова.

Историк моды Руслан Мигранов провел познавательную лекцию о Сергее Дягилеве и его «Русских сезонах» за рубежом, а также рассказал о зарождении немого кино и звезде Вере Холодной. Вечер завершился светским жанром Серебряного века - душевными романсами в исполнении композитора, художника, Заслуженной артистки РФ Валерии Бесединой. А актер из Донецка Даниил Плющаков который специально приехал на этот вечер, продекламировал стихи Есенина. Ведущим вечера выступил актер театра и кино Александр Суворов.

Гостями вечера стали деятели культуры, политики, бизнесмены, меценаты.