4 марта 2022 года в рамках проекта «Эрьзя. Калипсо. Новая классика» в «Эрьзя-центре» состоится открытие выставки «Прекрасная Калипсо».

В апреле 2021 года Международный фонд искусств им. С.Д. Эрьзи объявил о старте очередного этапа конкурса «Прекрасная Калипсо», участникам которого предлагалось выполнить художественные работы по мотивам одной из скульптур Степана Эрьзи – «Калипсо» (1917г.)

«Калипсо» — скульптура, выполненная из италийского мрамора (греческое мраморное месторождение).

Моделью для создания скульптуры стала Елена Мроз – ученица и возлюбленная Степана Эрьзи.

Тот факт, что скульптура получила название «Калипсо” указывает не только на пересечение древнегреческого мифа с творчеством Эрьзи, но и на особое отношение автора к модели, ведь прекрасная Калипсо была нимфой, влюбленной в Одиссея.

На момент создания «Калипсо» Елена Мроз была совсем юной, очаровательной девушкой 19 лет и поэтическое сравнение с нимфой вполне понятно. Эрьзю и Мроз на протяжении 10 лет связывали романтические отношения, и скульптор не раз обращался в своем творчестве к образу возлюбленной.

Оригинал скульптуры находится в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.

Копия с оригинала работы, представленная в коллекции «Эрьзя-центра» была выполнена в 2016 году Александром Толокиным – главным реставратором и копиистом фонда.

В экспозиции выставки представлено порядка 40 работ художников из разных городов России – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (коллажи, батик) и скульптура.

Кроме работ участников Конкурса «Прекрасная Калипсо», на выставке будут показаны картины из коллекции Фонда, работы номинантов Международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи», а также произведения художников внеконкурсной программы.

На открытии выставки состоится церемония награждения победителей конкурса.

Выставка продлится до 19 марта 2022 года.

Где? «Эрьзя-центр», Москва, ул. Автозаводская, д. 1.

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