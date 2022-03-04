4 марта 2022 года в рамках проекта «Эрьзя. Калипсо. Новая классика» в «Эрьзя-центре» состоится открытие выставки «Прекрасная Калипсо».
В апреле 2021 года Международный фонд искусств им. С.Д. Эрьзи объявил о старте очередного этапа конкурса «Прекрасная Калипсо», участникам которого предлагалось выполнить художественные работы по мотивам одной из скульптур Степана Эрьзи – «Калипсо» (1917г.)
«Калипсо» — скульптура, выполненная из италийского мрамора (греческое мраморное месторождение).
Моделью для создания скульптуры стала Елена Мроз – ученица и возлюбленная Степана Эрьзи.
Тот факт, что скульптура получила название «Калипсо” указывает не только на пересечение древнегреческого мифа с творчеством Эрьзи, но и на особое отношение автора к модели, ведь прекрасная Калипсо была нимфой, влюбленной в Одиссея.
На момент создания «Калипсо» Елена Мроз была совсем юной, очаровательной девушкой 19 лет и поэтическое сравнение с нимфой вполне понятно. Эрьзю и Мроз на протяжении 10 лет связывали романтические отношения, и скульптор не раз обращался в своем творчестве к образу возлюбленной.
Оригинал скульптуры находится в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.
Копия с оригинала работы, представленная в коллекции «Эрьзя-центра» была выполнена в 2016 году Александром Толокиным – главным реставратором и копиистом фонда.
В экспозиции выставки представлено порядка 40 работ художников из разных городов России – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (коллажи, батик) и скульптура.
Кроме работ участников Конкурса «Прекрасная Калипсо», на выставке будут показаны картины из коллекции Фонда, работы номинантов Международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи», а также произведения художников внеконкурсной программы.
На открытии выставки состоится церемония награждения победителей конкурса.
Выставка продлится до 19 марта 2022 года.
Где? «Эрьзя-центр», Москва, ул. Автозаводская, д. 1.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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