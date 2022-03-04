В Музее Востока открывает фотовыставка Иды Таубе «Чукотка. Точка отсчёта»

10 марта 2022 года в Государственном музее Востока открывается выставка «Чукотка. Точка отсчёта», на которой будут представлены 70 работ фотохудожника Иды Таубе и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции.

Выставочный проект – результат многолетнего исследования автора. Более двадцати лет художественной практики, нашедшей отражение в полевых фотографиях. Работы Иды раскрывают соприкосновение традиций и инноваций, здесь прошлое Чукотки и ее настоящее не отделимы друг от друга.

В пространстве музея будут представлены фотографии, видео-работы, а также арт-объекты из личной коллекции художника. Работы Иды Таубе по словам одного из кураторов выставки Милы Бредихиной – это попытка продлить жизнь угасающих мифов этой земли. При первом взгляде на работы, мы сталкиваемся с бескрайней суровой арктической землей, вечной мерзлотой и людьми, сохранившими уклад кочевой жизни древней цивилизации. Но, проходя слой за слоем, мы снимаем слои и со своей души, что помнит сакральные ритуалы, пульс земли, возвышенную любовь, ослепительный белый свет, шипение угля, темноту и новое начало.

Ведущий российский теоретик искусства Виктор Мизиано описывает работы Иды Таубе как «фотографии присутствия». Она показывает зрителям край земли, который далеко не многим довелось и доведется увидеть. Фотография в подобных случаях становится не только документацией, но и «мифотографией». На Чукотке огонь отпугивает духи людей, не нашедших упокоения, ветром разносятся они по тундре, и ищут своё пристанище. Поэтому членов семьи, гостей, вернувшихся из тундры, женщина встречает у входа жилища с огнем для обряда очищения.

Работы Иды Таубе по словам главного научного сотрудника Государственного музея искусства народов Востока и куратора выставки Михаила Бронштейна – это «попытка создать художественные образы, помогающие зрителю понять самобытность национальной культуры коренных народов Чукотки, призыв к каждому из нас относиться с пониманием и уважением к многовековым традициям оленеводов и морских охотников Арктики».

«Эти места таят вековые секреты, как человеку находиться в гармонии с природой, с ближним и с самим собой. Чукотка меняет ракурс восприятия личной истории, своего места в этом мире на условности современного общества и раскрывает глубины индивидуального», – Ида Таубе.

Выставочный проект Иды Таубе предоставляет нам также возможность увидеть документальные фильмы о Чукотке, в частности, фильм известного японского режиссера Шинго Йошида.

Выставка завершит работу 23 апреля.

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