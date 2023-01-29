В галерее a-s-t-r-a открылась первая персональная выставка Кирилла Доешвили «Сок из камня и земли»

24 января в галерее a-s-t-r-a состоялось открытие первой персональной выставки Кирилла Доешвили в Москве. Художественный мир Доешвили населяют сказочные герои, играющие друг с другом в сложную игру, за которой мы подглядываем вместе с художником и через которую получаем новое знание.

Доешвили примеряет на плоскости бумаги субъективное и метафизическое время, занимая позицию художника, работающего с реальностью. Само рисование превращается для него то в собеседника, то в незнакомца, с которым он начинает жонглировать образами. В процессе они меняются, как и меняется их взаимосвязь с пространством и друг с другом. Проявляются новые слои взаимодействий с силой, которая управляет этим измерением. «Как течёт вселенная, так и мы проистекаем, потому что мы ее звездная пыль», — говорит художник.

Художник — архитектор миров. Символично, но для создания своих героев Доешвили использует именно архивную архитектурную бумагу. На листах вдруг оживают вымышленные персонажи: Трещак ненаказанный, Дружелюбный Пират рохля, Бродячий Аполлон, Ненаучный болтун, Нерастраченный клиент Нептуна, Ромео печальник, Лунатик Пьеро и другие.

Герои постоянно общаются телепатически и находятся в едином поле, в процессе обмена чем-то, на что звезды им дают благословение. Каждая работа — это новая ситуация, в которой динамично разворачиваются события, но все они одновременно связаны общей логикой и персонажами. Среди них нет плохих или хороших. Они все объяты пламенем любви, но не знают как ее правильно выражать. Точно как и мы.

Выставка-процесс, выставка-игра, выставка-билет в приключение по миру, который создал и населил удивительными персонажами художник.

Кирилл Доешвили. Ветка забывает дерево

Кирилл Доешвили. Внутри тебя есть климат сердца

Кирилл Доешвили. Кари-хари, миу-миу

Кирилл Доешвили. Кусает свою тропу

Кирилл Доешвили. Любовь, как привкус свежего ветра

Кирилл Доешвили. Отменяешь отсутствие и раздаешь меня на свет

Кирилл Доешвили — художник, поэт, музыкант, родился в 1988 году в Санкт-Петербурге. Изучал искусство, философию, поэзию, литературу. Посещал курсы вольнослушателей при Академии Репина. Учился в Днепропетровском художественном училище. Участник российских и международных выставок и резиденций.

Работы Доешвили находятся в частных коллекциях в России, Украине, США, Австралии, Англии, Германии, Чехии.

С 2022 г. живет и работает в Москве.

Свое искусство Кирилл видит через глаз, не подчиняющийся рукотворным законам перспективы, глаз, не испорченный композиционной логикой, глаз, который не отзывается на названия всего, но который должен познать каждый встречающийся в жизни объект через приключение восприятия.

«Я копаю глубоко землю, чтобы находить самую чистую воду и это мой путь, который я должен пройти».

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