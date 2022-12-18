В Москве открылась экспозиция народных художественных промыслов под эгидой Минпромторга России

14 декабря в Москве открылась выставка-ярмарка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка», она продлится пять дней и познакомит гостей с изделиями современных мастеров ремесел. Под эгидой Минпромторга России на выставке представлена экспозиция предприятий народных художественных промыслов по трем направлениям – кружевоплетение, резьба по кости, тема охоты. Народные промыслы зародились несколько веков назад, но до сих пор остаются актуальными и пользуются популярностью как в виде предметов домашнего обихода, так и в модной индустрии.

На стенде фабрики «Кадомский вениз» представлены предметы одежды и интерьера в старинной технике кружевоплетения. Стенд, оформленный в зимней тематике, привлекает внимание женской аудитории неповторимым изяществом.

В другой части экспозиции мастера из различных промысловых центров разместили свои изделия, выполненные из кости. Посетители могут не только полюбоваться резными фигурами животных, предметами для красоты и интерьера, но и приобрести понравившиеся экземпляры.

Отдельная выставочная зона посвящена теме охоты в изделиях НХП. Она включает коллекцию разнообразных изделий народного творчества. Посетители выставки знакомятся не только с росписью, резьбой и гравировкой, но и с ткаными кружевами, вышивкой и даже елочными игрушки с мотивами охоты.

В день открытия состоялось несколько мастер-классов. Так, например, в рамках фестиваля «Сказ на бивне мамонта» мастер Алексей Андреев продемонстрировал объемную технику резьбы по бивню мамонта и рассказал посетителям о своем промысле.

Ведущий художник садово-парковой скульптуры из Богородской фабрики художественной резьбы по дереву провел мастер-класс, создавая на глазах у посетителей реалистичные фигуры животных. Мастер отметил, что в последние годы возрастает интерес к искусству резьбы и подобные открытые уроки пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом.

Выступая на открытии выставки, организаторы и приглашенные гости отметили высокую важность мероприятий такого формата для сохранения культурного наследия нашей страны, а также выразили надежду на дальнейшую продуктивную работу по популяризации отрасли народных промыслов России.

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