В Галерее Давыдково открывается выставка живописи и графики «Роза Иерихона»

8 сентября 2022 года в Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка живописи и графики «Роза Иерихона».

Выставка «Роза Иерихона» посвящена 90-летнему юбилею Московского Союза художников. На выставке в Галерее Давыдково будет представлено наследие московских художников, полотна которых находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном Литературном музее и во многих других музеях и коллекциях. Но многие произведения этих авторов хранятся дома, у друзей, в частных собраниях. Именно такие работы известных московских художников будут показаны в экспозиции выставки.

Куратор проекта, Ирина Бодрова, предлагает вспомнить имена и увидеть заново произведения ушедших художников в экспозиции выставки. Без их творчества картина художественной жизни Москвы второй половины XX и начала XXI века была бы не полной.

В названии выставки — имя цветка — символ вечной жизни. Роза Иерихона воскресает, погружённая в «живую воду», так и картины ушедших художников возникнут в залах галереи как творческое воспоминание. Эта выставка пронизана большой любовью и памятью сердца, глубоким размышлением о жизни. Душа художника-творца не уходит в небытие, а остается в его произведениях. Начало этому проекту было положено в ноябре 2019 года в галерее «Промграфика».

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