7 ФЕСТИВАЛЬ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ

С 13 сентября по 12 ноября в Москве состоится Седьмой фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ». Он объединит в своей афише больше 30 спектаклей российских музыкальных театров и станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены. Инициатор форума – Ассоциация Музыкальных Театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Идея Фестиваля сформировалась в результате многолетней деятельности Ассоциации Музыкальных Театров (АМТ). Это крупнейшее профессиональное сообщество было образовано в 2004 году и сразу же объединило множество театральных коллективов и мастеров профессионального искусства со всей России. Сегодня членами Ассоциации являются свыше шестидесяти крупнейших музыкальных театров страны, включая ведущие оперные театры Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд театров стран СНГ. В 2014 году президентом Ассоциации был избран художественный руководитель Детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян. Созданный по его инициативе Фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» стал результатом работы Ассоциации Музыкальных Театров, направленной на формирование между театрами разных регионов страны разнообразных творческих связей и контактов, столь необходимых для развития музыкального театра.

Всероссийский Фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – это уникальная возможность и шанс для театров приехать в столицу со своими лучшими спектаклями и заявить всему миру, друг другу и зрителям: «мы живы, мы работаем, мы полны сил». «Фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом, а сотрудничать, не бороться за призы, а вместе решать общие для всех задачи. К счастью, так и получилось, и афиша VII Фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности, – с его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями», – говорит Президент АМТ и художественный руководитель Фестиваля Георгий Исаакян.

Откроется Фестиваль мировой премьерой AR-оперы Константина Комольцева «Любовь к трем цукербринам», поставленной Георгием Исаакяном в Театре имени Наталии Сац. На Фестиваль в столицу приедут такие театры, как Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича, Астраханский государственный театр оперы и балета, Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана, Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Ивановский музыкальный театр, Алтайский музыкальный театр, Иркутский музыкальный театр им. Н. Загурского, Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Степанова, Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь», Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» и другие. Столичные театры также примут участие в Фестивале: Большой театр, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Новая опера», «Геликон-опера», Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Московский театр оперетты, Детский музыкальный театр юного актёра и Московский детский Театр эстрады покажут самые громкие свои премьеры, подчеркивая значимость и статус самого масштабного смотра-панорамы современного российского музыкального театра – Фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ».

География VII Фестиваля огромна: зрители посмотрят спектакли буквально со всей России от Иркутска до Иванова, от Сыктывкара до Астрахани, и это – уникальная возможность увидеть реальное состояние сегодняшней российской музыкальной сцены, бесценный и для профессионального сообщества, и для публики опыт узнавания, а часто и знакомства с громадным материком музыкального театра нашей страны.

Спектакли Фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение двух месяцев, а завершится этот смотр-панорама современного российского музыкального театра 11 ноября в Бетховенском зале Большого театра вручением премии «ЛЕГЕНДА» тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и критики, тем, кому мы говорим: «ВЫ – ЛЕГЕНДА».

Помимо основной программы, VII фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – это несколько офф-программ, интересных не только профессионалам музыкального театра, но и широкой публике.

«ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА»

Фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – это возможность посмотреть интересные, незаурядные музыкальные спектакли для юных зрителей, которые были поставлены в российских театрах. Театры-участники Фестиваля привозят в Москву свои самые яркие постановки, уже ставшие хитами у своей публики, и можно не сомневаться: они покорят и столичных зрителей. В этом году ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА включает в себя спектакли для детей любого возраста: для тех, кто еще только учится говорить, и тех, кто ходит в старшие классы школы.

«СТУДЕНЧЕСКИЕ СПЕКТАКЛИ»

На Фестивале будут представлены студенческие работы главных российских Консерваторий и ВУЗов: Оперных студий Казанской консерватории и Новосибирской консерватории им. М. Глинки, Нижегородской консерватории им. М. Глинки, Оперного театра Санкт-Петербургской консерватории им. Н. Римского-Корсакова, РАТИ (ГИТИС), Оперного театр-студии им. Ю. Сперанского Российской академии музыки им. Гнесиных. Для Фестиваля такая программа – это прямое осуществление его миссии: развития и объединения профессионального сообщества, знакомство с теми, кто уже завтра будет определять вектор развития музыкальной сцены, и предоставление им возможности заявить о себе на главном смотре-панораме музыкального театра всей России. В рамках «Студенческой программы» состоится несколько встреч мэтров российского музыкального театра со студентами, и первая пройдет 12 октября в Российской академии музыки имени Гнесиных. Там со студентами встретится Георгий Исаакян.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ (АМТ)

Ежегодная осенняя Конференция АМТ – это время подвести итоги Фестиваля, выявить проблемы сегодняшнего дня современного театрального процесса и совместно выработать направления движения, обменяться успешными кейсами-наработками в практике театра, поделиться своими идеями и совместными действиями идти в будущее. Одна из задач Конференции – познакомить руководителей российских музыкальных театров с молодым поколением творцов — режиссеров, хореографов, дирижеров, художников, артистов. В 2022 году пройдет Лаборатория молодых оперных режиссеров под руководством Георгия Исаакяна, Президента АМТ, художественного руководителя Детского музыкального театра имени Наталии Сац, профессора. Созданные в рамках Лаборатории эскизы будут представлены директорам российских музыкальных театров. В эти же даты пройдет Лаборатория композиторов под руководством Александра Пантыкина «Новые идеи для музыкального театра», многолетний проект АМТ, уже давший свои творческие плоды. Так, именно благодаря Лаборатории композиторов в Театре имени Наталии Сац появилась AR-опера «Любовь к трем цукербринам», которую Константин Комольцев, участник Лаборатории, написал по заказу художественного руководителя театра Георгия Исаакяна, узнавшего молодого композитора именно на Лаборатории АМТ. В рамках Конференции АМТ также состоится презентация книги Алексея Парина «Оперные города. Эссе и статьи», выпущенной издательством «Аграф» в 2021 году. Эта книга – попытка автора разобраться, что такое современный музыкальный театр, из чего он складывается, как он замышляется и продуцируется, кто его главные творцы. Также в рамках Конференции состоятся «Диалоги об опере» – многолетний авторский проект Георгия Исаакяна: цикл публичных дискуссий о сегодняшнем лице оперного/музыкального театра. Эти открытые дискуссии, в которых принимали участие ведущие оперные режиссеры, драматурги, журналисты и общественные деятели, вызывают огромный интерес студентов театральных ВУЗов, представителей музыкально-критического сообщества и любителей оперы. В этом году темой «Диалогов об опере» станет «Фем-революция в оперной режиссуре». Ей был посвящен большой материал в журнале «Музыкальная жизнь» (№ 4, 2022), созданный Евгенией Кривицкой. «По всей России ставят спектакли, номинируются и получают самые престижные театральные премии режиссеры-женщины. Почти все они – выпускницы РАТИ-ГИТИС, мастерской Георгия Исаакяна, который считает, что «прямо сейчас, на наших глазах, в мире оперной режиссуры происходит фем-революция», – написано в статье. Продолжением разговора на эту тему и станут «Диалоги об опере»-2022. Главным собеседником Георгия Исаакяна в этом «Диалоге» станет Евгения Кривицкая.

Отдельные программы НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ (АМТ) проводятся совместно с БИЕННАЛЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

БИЕННАЛЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – 2022 проходит в год 125-летия встречи К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в «Славянском базаре», изменившей судьбы мирового театра. В афише музыкальной и драматической программ БИЕННАЛЕ – работы наследников и продолжателей великой идеи Художественного театра.

В конкурсной программе VI фестиваля «УРОКИ РЕЖИССУРЫ» – работы ведущих мастеров драматического театра мэтров отечественной режиссуры: Алексея Бородина, Сергея Бобровского, Юрия Бутусова, Михаила Бычкова, Александра Коршунова, Михаила Левитина, Бориса Манжиева, Владимира Панкова, Анатолия Праудина, Олега Рыбкина, Сергей Федотова, Валерия Фокина и других.

Образовательный спецпроект Биеннале «МАСТЕРСКАЯ» в этом году также посвящен «Славянскому базару». Планируются встречи с Игорем Золотовицким, Сергеем Женовачем, Георгием Исаакяном, Александром Калягиным, Евгением Князевым, Максимом Сухановым, Борисом Юханановым и другими.

В off-программе – НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИДЕИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА В КОНТЕКСТЕ XXI ВЕКА», творческие лаборатории (среди которых проводимая совместно с Научно-практической конференцией Ассоциации Музыкальных Театров «Лаборатория молодых оперных режиссёров» под руководством Георгия Исаакяна), презентация книги «Письма в Художественный театр», выставка-ярмарка театрального литературы, вручение премии «Театральный роман» и не только.

Конкурсная программа VI фестиваля «УРОКИ РЕЖИССУРЫ» стартует 20 сентября. Первый спектакль пройдет под открытым небом. Зрители пройдут по городским дворам и улицам под предводительством кота-философа.

Это странствие – именно так обозначен жанр спектакля «Дни Савелия» в РАМТе в поставке Марины Брусникиной – театральное путешествие по знаменитому роману Григория Служителя, артиста СТИ. Полная тепла, остроумия и нежности история о поиске смысла жизни, о человеке и о том, как ему жить-быть. Спектакль играется редко, только пока позволяет погода, и 20 сентября – последний показ до весны.

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