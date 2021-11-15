В Галерее ХХI века открылась персональная выставка Александра Добрицына «ДА и НЕТ как образы цивилизации».

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В проекте «Да и НЕТ как образы цивилизации» мастер представлен живописными и графическими произведениями последнего десятилетия. Посетители оценили своеобразное визуально-философское размышление автора об устройстве Вселенной, о ее циклических состояниях и превращениях, о непрерывном рождении новых форм жизни.

В рамки проекта включен раздел, посвященный журналу «Знание-сила», где в 1960-х годах Александр Добрицын был ведущим художником-оформителем.

Здесь выставлены оригинальные графические работы художников, сотрудничавших с журналом: Рубена Варшамова, Бориса Жутовского, Ильи Кабакова, Эрнста Неизвестного и многих других.

Выставка продолжит свою работу до 1 декабря 2021 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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