В галерее Milliart пройдёт выставка изделий из керамики «Дом как феномен»

C 14 по 27 апреля в галерее Milliart совместно с проектом развития керамики 4ceramics пройдет выставка «Дом как феномен». На выставке будут представлены 30 художников-керамистов из разных уголков России. Можно будет увидеть работы уже известных авторов и открыть для себя новые имена.

Тема дома всегда важна и актуальна. Это то, что формирует наше ощущение личного, комфортного, ощущения пространства и границ. Образ дома у каждого свой. Воспоминания о детстве, когда дом был личным космосом. Воспоминания о семье, бабушках и дедушках, о проведенных вместе моментах. Семейные застолья и традиции, утро в деревне, первое утро с новогодней елкой… Эти воспоминания связывают нас с родом и его историей. Это прошлое, которое живет в настоящем. Дом - не всегда пространство, это ощущение. Мы носим свой дом с собой, открывая для себя мир. Не случайно же есть выражение «дом там, где сердце».

Вот о таком доме - реальном и потаенном, физическом и духовном, - и размышляют в своих работах художники-керамисты. Этот образ дома исследует выставка «Дом как феномен».

Выставка пройдет по адресу: Москва, Товарищеский переулок, д. 31, с. 6.

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