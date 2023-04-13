«Зиккураты» – персональная выставка арт-группы ППСС в галерее VLADEY

VLADEY представляет персональную выставку дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски — ППСС. Группа работает в рамках направления «психоделический реализм». Произведения художников наполнены узнаваемыми культурными образами и остроумными комментариями, отсылками к сюрреализму, супрематистским моделям Малевича, восточным акварелям, поп-арту, книжным иллюстрациям, а также политической карикатуре. Поп-культура с символами и кумирами различных поколений превращается в их работах в многогранную метафору о состоянии сегодняшнего мира и его социума.

На выставке «Зиккураты» представлена новая серия произведений художников. Название проекта отсылает к храмовой постройке, распространенной в архитектуре Древней Месопотамии. Традиционно это были высокие террасы, поставленные друг на друга по принципу пирамиды. Самый верхний ярус всегда занимало святилище. Перенося эту архитектурную структуру зиккурата в плоскость картины, ППСС создают тонкий анализ паттернов современной культуры.

ППСС: «”Зиккураты” (2022 — 2023) представляет собой наслоение друг на друга квадратных изображений. Это как бы зиккураты, увиденные сверху, с точки зрения небес. Только центральное (самое маленькое) изображение видно целиком. Это центральное изображение (картинка) соответствует самому верхнему ярусу зиккурата, где располагается главное святилище. Каждая из картин-зиккуратов этой серии представляет собой своего рода моление, обращение к высшим силам, возносящееся вверх по ступенчатой конструкции».

Павел Пепперштейн — российских художник, писатель, критик, теоретик искусства, модельер и даже рэп-исполнитель. Родился в 1966 году в семье московского концептуалиста Виктора Пивоварова и писательницы Ирины Пивоваровой. В 1985—1987 годах учился в Академии Изящных искусств в Праге. В 1987 году вместе с художниками Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом основал группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”», которая просуществовала до 2001 года. Павел Пепперштейн — создатель и идеолог течения «психоделический реализм». За годы деятельности у Пепперштейна состоялось более 100 персональных и групповых выставок в России и за рубежом. Он участвовал в крупнейших биеннале современного искусства: Международная биеннале в Сан-Паулу (2004), Венецианская биеннале (2009), Манифеста (2014). В 2014 году стал лауреатом Премии Кандинского в главной номинации «Проект года» с проектом «Святая политика», показанном в галерее OVCHARENKO (до 2018 года «Риджина»). Работы художника находятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Центра Помпиду (Париж), музея Albertina (Вена).

Соня Стереостырски — мультимедиа художник. Занимается современным искусством, живописью, станковой графикой, видео-инсталляциями, AR (дополненная реальность), видеоартом и авторской компьютерной анимацией. Родилась в 1998 году в Москве. В 2018 году окончила факультет живописи ККТиМ ВГИК. В 2022 году закончила бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ по направлению «Мультимедиа». В 2020 году совместно с Павлом Пепперштейном основала группу ППСС, в которой активно работает в настоящее время.

В 2021–2023 годах группа ППСС создала фильм «Белый шум», в котором Соня Стереостырски и Павел Пепперштейн сыграли главные роли.

Выставка работает с 14 апреля до 14 мая 2023 года.

Изображение предоставлено галереей VLADEY

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