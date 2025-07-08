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ДомойМоскваВ галерее PENNLAB представили выставку «Опыт непосредственной фотографии»

В галерее PENNLAB представили выставку «Опыт непосредственной фотографии»

editor
By editor
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penlab - фото
Фото предоставлено Галереей Penlab

В галерее PENNLAB состоялось открытие групповой выставки «Опыт непосредственной фотографии», посвящённая деятельности фотографического объединения «Непосредственная фотография» (1987–1994).

Это первая выставка группы с 1989 года. Несмотря на то, что имена бывших ее участников — Ильи Пиганова, Игоря Мухина, Владислава Ефимова, Сергея Леонтьева, Алексея Шульгина, Сана Саныча Слюсарева и Бориса Михайлова — хорошо известны в художественной среде, история и достижения объединения со временем стали менее заметны. Проект предлагает вернуться к истокам, опираясь на воспоминания участников и мнения экспертов, чтобы заново осмыслить вклад группы в развитие фотографии и современного искусства.

Кураторы выставки художники и исследователи Владислав Ефимов (участник группы) и Мария Бавыкина, авторы книги «Время непосредственной фотографии» (созданной при поддержке грантовой программы Гараж txt). Экспозиция продолжает их размышления о значении объединения и преемственности художественного опыта.

На выставке представлены работы членов группы (А. Шульгина, И. Пиганова, А. Слюсарева, С. Леонтьева, В. Ефимова), архивные фотографии А. Безукладникова, а также личные вещи авторов, важные для их творческого пути.

В рамках выставки запланирована публичная программа: встречи с кураторами, авторами и презентация книги «Время непосредственной фотографии».

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