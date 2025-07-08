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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Картинки. Коллекция Ольги и Сергея Поповых

editor
By editor
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С. Лемиш. Кувшинки № 2. 2024. Смешанная техника, 250х105 см
С. Лемиш. Кувшинки № 2. 2024. Смешанная техника, 250х105 см

Галерея pop/off/art представляет выставку «Картинки. Коллекция Ольги и Сергея Поповых» в рамках Биеннале частных коллекций, инициированной фондом «Новые коллекционеры». Среди высказываний участников и проектов институций, участвующих в биеннале и демонстрирующих разнообразие предпочтений и форматов реализации искусства, впервые будут комплексно показаны работы из личной коллекции Ольги и Сергея Поповых – искусствоведов и владельцев галереи pop/off/art.

Проект «Картинки. Коллекция Ольги и Сергея Поповых» – это размышление об искусствоведческой перспективе, ставшей основой и опорой pop/off/art. Решение о показе собрания основателей галереи проявило интуитивно найденную, но доминантную линию и метод в приобретении искусства – через поиск созвучий в произведениях художников, отсылающих к образности разных периодов культуры.

pop/off/art в свой юбилейный год последовательно демонстрирует принципы и ценности на примере проектов, приоткрывающих основные аспекты нашей деятельности. Так, проходившая этой зимой выставка «Отражения/Рефлексии» под кураторством Сергея Попова представила дайджест зеркал в современном искусстве и являлась рефлексией галереи о своем пути. Проект «Порывы и дуновения», проходивший в Цехе Красного на Винзаводе, стал для нас не только результатом 20-летней работы, но и вступлением в открытый диалог о коллекционировании – к теме, которая масштабно явит себя в рамках биеннале коллекций в 2025 году. В экспозиции были представлены произведения, приобретенные из галереи в более чем 30 частных, корпоративных и музейных собраний, а концепция, сформулированная художником pop/off/art и куратором «Порывов и дуновений» Иваном Новиковым, апеллировала к глубинной сути искусства — к чувствам и переживаниям, которые рождаются при встрече с работами, сохраненными в коллекциях благодаря галерее.

Новый проект – это попытка охарактеризовать основателей галереи с точки зрения личной коллекции и подчеркнуть вкус коллекционеров, которые сами являются частью сообщества, популяризирующего искусство. Будучи искусствоведами, семья Поповых выделяет одной из основных концептуальных линий своей коллекции произведения актуальных художников с отсылками, оммажами, мотивами из истории искусства и истории культуры в целом. На выставке будут представлены работы более чем 15 авторов, среди которых Виктор Пивоваров, Евгений Гороховский, Леонид Тишков, Авдей Тер-Оганьян, Ольга Чернышева, Виталий Пушницкий, Саша Лемиш, Нестор Энгельке, Иван Горшков, Михаил Левиус, Иван Новиков и другие.

Сергей и Ольга Поповы
Сергей и Ольга Поповы

Сергей Попов (1976 г.р.) – искусствовед, куратор, коллекционер, основатель галереи pop/off/art и издательства «Попов Арт». Окончил факультет искусствознания МГАХИ им. В. И. Сурикова (1998). Был научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи. Автор книг «Всегда другое искусство. История современного русского искусства» (М., 2010), «Эрик Булатов: Картина после живописи» (М., 2017). Живет в Москве.

Ольга Попова (1977 г.р.) – искусствовед, куратор, коллекционер, партнер галереи pop/off/art, основатель онлайн-галереи ARTZIP и аукционного дома ON. Закончила Красноярский государственный университет, факультет искусствоведения (1999). С 2000 по 2007 – руководитель отдела фотографии Культурно-исторического центра в Красноярске (с 2017 г. «Площадь мира»). Живет в Москве.

Фото © пресс-служба Галереи pop/off/art

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