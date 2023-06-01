В Галерее «Выхино» открывается выставка работ творческой Мастерской -ТАФ

2 июня 2023 года в Галерее Выхино Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка работ творческой Мастерской-ТАФ (Театр Архитектурной Формы), которая объединила единомышленников, художников, архитекторов, дизайнеров под руководством профессора МАРХИ, основателя авторской дизайнерской школы Александра Ермолаева.
Мастерская-ТАФ (Театр Архитектурной Формы) – регулярный резидент галереи «Выхино» – представляет свой творческий путь в искусстве, построенный на открытии визуально-пластических достоинств окружающего нас удивительного мира.
Мастерская-ТАФ возникла более 40 лет назад как творческая лаборатория в стенах Московского Архитектурного Института. Все это время участники мастерской развивают принципы естественности, уместности, соединения умной традиции и современности в своей многообразной деятельности (архитектурном и дизайнерском проектировании, педагогике, станковом творчестве, фотографии, поэзии, издательских инициативах).
Экспозиция выставки представит искусство, открывающее невероятную красоту чистого, светлого, ясного, простого и сложного мироустройства. Это ПРОТОискусство красоты, свободное от понятия и значения. Это пространство для детей и увлечённых родителей, для открывающих мир творчества студентов и помогающих им в этом педагогов – художников, дизайнеров, архитекторов.
Визуальное искусство, с любовью наблюдающее мир – его объем, обитателей, его материю, его структуры, формы, фактуры, цвет, звуки, состояния, жизнь в ее полноте, – это художественная философия ТАФ-арта. Это принципиальная линия развития изобразительного искусства, соединяющая открытый взгляд на мироздание с профессиональной эрудицией художников в области пространства, формы и цвета, авангардной культуры XX века.
На выставке будет представлена живопись, графика, коллажи, ассамбляжи, скульптура, арт-объекты, дизайн. Экспозиция будет дополнена увеличенными изображениями книжных разворотов «Книги о ТАФ-арте», изданной к открытию выставки.
Участники выставки: Александр Ермолаев, Николай Белов, Лариса Климова, Павел Климов, Юрий Кузнецов, Галина Левкина, Марина Соколова, Сергей Садовсков, Светлана Тарасова, Елена Тарутина, Наталья Чунакова, Константин Шулика, Татьяна Шулика, Ольга Халдеева.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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