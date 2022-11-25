В главном соборе Ямала откроют гимназию

В Салехарде продолжается строительство Храмового комплекса в честь Преображения Господня. АУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта III этапа работ, включающего строительство гимназии. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Салехардский храмовый комплекс презентуют как символ объединения и надежды для всех жителей этого сурового полуострова. Строительство с перерывами идет уже 10 лет. Завершить объект планируют летом 2023 года.

Ранее мы сообщали, что региональная госэкспериза выдала положительное заключение по II этапу работ – на строительство храмового подворья комплекса, которое обеспечит возможность осуществлять на территории храма просветительскую и хозяйственную деятельность, проводить воспитательные работы с детьми и взрослыми.

Настоящим проектом предусмотрен III этап, включающий строительство православной гимназии, где будут обучаться до 275 детей. Площадь здания превысит 8,5 тыс. кв. м.* Застройщик объекта – Некоммерческая организация «Фонд «Сотрудничество Ямала».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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