Актриса Лина Иванова стала голосом выставки «Искусство быть: запредельно близко»

Звезда, голосом которой говорит Гермиона из фильма о Гарри Поттере озвучила описания арт-объектов, её голос стал аудиогидом по выставке «Искусство быть: запредельно близко.

Российская актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере и Шейлин Вудли и её персонаж Беатрис (Трис) Прайор из трилогии «Дивергент» озвучила аудиогид инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко». Голос актрисы можно будет услышать на выставке во Владимире, которая со второго декабря откроется на двух площадках: в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и Центре современной культуры «Флигель».

Девять тактильных и зрительных арт-объектов, отобранных со всей России, увидят жители и гости Владимира на выставке «Искусство быть: запредельно близко» в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике (Музейном центре «Палаты») и в Центре современной культуры «Флигель» со 2 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.

Работы художников, представленные на выставке «Искусство быть: запредельно близко» также тактильны и нацелены на взаимодействие со зрителем. Через арт-объекты художники рассказывают об инклюзии, о тех ситуациях, с которыми приходится сталкиваться людям с ОВЗ. Посетители смогут не только познакомиться с современным искусством, но и получить элемент психологической реабилитации от взаимодействия с арт-объектами. Главный принцип выставки «Искусство быть: запредельно близко» – следование принципам партиципации, то есть участие и со-участие всех людей.

Художники выставки приглашают посетителей стать соавторами их работ: менять формы, цвета арт-объектов, переставлять детали в работах творцов. Экспонаты выставки будут менять рисунки от прикосновения гостей, преобразовывать голос в графические образы (вы сможете получить индивидуальный слепок вашего голоса) и даже побывать в декорациях фантастического фильма.

На выставке «Искусство быть: запредельно близко» жители и гости Владимира познакомятся с девятью инклюзивными арт-объектами художников проекта.

Российская актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова озвучила аудиогид к выставке «Искусство быть: запредельно близко».

В 9 лет Лина дебютировала в качестве актрисы на сцене Детского музыкального театра юного актера, где она играла до 15 лет.

В 2001 году Лина впервые попала на пробы актера дубляжа. Она с легкостью прошла пробы в фильм «Дети шпионов» (роль Кармен Кортес). После этого успешного опыта девушка активно занялась озвучиванием и дубляжом.

В 2006 году актриса окончила эстрадный факультет ГИТИС по специальности «Актриса театра и кино» (мастерская Валерия Гаркалина).

После института работала в антрепризе спектакля «Белла Чао» с народными артистами Татьяной Васильевой и Валерием Гаркалиным.

Лина приняла участие в дубляже более 280 фильмов. Одна из самых известных ее работ в дубляже – это роль Гермионы Грейнджер, которую исполняет британская актриса Эмма Уотсон в серии фильмов о Гарри Поттере.

Кроме озвучивания фильмов и мультфильмов актриса занимается озвучиванием видеоигр.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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