В Государственном комплексе «Дворец конгрессов»  состоялся образовательный бал «Петровское наследие»

«…Доброй традицией в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» стало проведение образовательного бала «Петровское наследие». Мероприятие, организатором которого выступает кафедра хореографического искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, в Константиновском дворце проходит уже в третий раз.

Старинные бальные танцы, салонные игры, «фрейлины» и «адъютанты»— всё воссоздает в парадных залах атмосферу великокняжеской Стрельнинской резиденции, которая славилась своими музыкальными вечерами, балами и концертами. Отрадно, что благодаря просветительским проектам, направленным на повышение культурного уровня студентов и продолжение традиций бальной культуры, в возрожденном Константиновском дворце, как и много лет назад, живет музыка», — отметил директор Государственного комплекса «Дворец конгрессов» Юрий Владимирович Герун. ⠀⠀

Студенты кафедры хореографического искусства РГПУ им. А. И. Герцена и курсанты специального факультета Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будённого исполнили серию головокружительных исторических танцев, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I и 225-летию со дня основания крупнейшего педагогического университета. ⠀⠀

Весь вечер в стенах великолепных парадных залов не смолкала музыка петровской эпохи в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика».

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