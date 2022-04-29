На родине Чехова пройдет всероссийский книжный фестиваль

С 20 по 22 мая родина Антона Павловича Чехова станет Меккой для представителей книжной индустрии. В курортном городе Таганроге на берегу Азовского моря состоится юбилейный XV Чеховский книжный фестиваль. Литературный уикенд будет масштабным и увлекательным: на городских площадках пройдет более 60 мероприятий для детей и взрослых. В их числе презентации новых книг и проектов, мастер-классы, публичные лекции, концерты, выставки, ярмарки книжной и сувенирной продукции и творческие встречи.

В этом году фестиваль приурочен к трем юбилеям: 135-летию рассказа «Каштанка» Антона Павловича Чехова, 100-летию издательства «Молодая гвардия» и 100-летию пионерского движения.

Каждый год фестиваль «привозит» в Таганрог интересных гостей. В этот раз в программе — встречи с писателями Юрием Поляковым, Павлом Басинским, Андреем Геласимовым, Дмитрием Лихановым, Екатериной Барбанягой, Анной Игнатовой, Натальей Карповой, Максимом Макарычевым, Александром Кушниром и другими. Также из Москвы приедут внук и правнук одного из знаменитых таганрожцев — поэта и переводчика, музыканта, танцора и хореографа, пионера советского джаза Валентина Парнаха.

Кстати, в этом году на фестивале вновь пройдет необычная акция при участии АО «Почта России». Любой желающий сможет передать нетривиальный привет из Таганрога друзьям и родственникам со всей России. Можно будет отправить эксклюзивные открытки со штемпелем Чеховского книжного фестиваля в любую точку страны.

Торжественная церемония открытия XV Чеховского книжного фестиваля состоится 20 мая в театре им. А.П. Чехова. Для ее гостей подготовлен творческий сюрприз: моноспектакль актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Валерия Ярёменко «И не только о любви…».

Организаторами фестиваля выступают Администрация города Таганрога, Управление культуры г. Таганрога при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Официальное сообщество фестиваля: https://vk.com/chekhovfestival .

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