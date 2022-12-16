В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представлена выставка «Всеобщий язык»

Тема музея, прямо скажем, необычная. Однако тем интереснее будет к ней обратиться. Вдохновение, полученное от истории Вавилонской башни, привело всех участников столь масштабного проекта к осмыслению многоязычия, многоликости и разнообразия культур.

Самое обширное научное знание и искусство, объединились. Север и Юг, Запад и Восток, археология, письменность, живопись и декоративно-прикладное искусство, священные книги всех мировых религий. Мир был, есть и остается многоликим и многоязычным, но поиск новых средств коммуникации всегда сопровождал историю человечества, ибо взаимодействие между людьми самых разных культур было всегда.

Портретное разнообразие, представленное на выставке, об этом тоже свидетельствует: сколь отличаются друг от друга купеческие портреты Поволжья XIX века, столь же экзотичны портреты знати Каджарской династии в Персии.

Благопожелания, которыми встречали гостей, также присутствуют на выставке. Представлено всё это очень красиво: многие приветствия написаны на сосудах их фаянса, стекла, майолики, керамики. Куда бы ни пришёл гость, на Запад или Восток, его всегда встречали добрым словом. Конечно, не уйти и от мифа о Вавилонской башне – символе, с одной стороны, единения и соединения, с другой – различия, рассредоточения языков и культур. Как нельзя кстати в данном разделе пришлись работы Владимира Татлина.

Отдельного слова заслуживает и дипломатия – поиск общего языка, выработка мирных договоров, грамот, благодарственных писем. Исторические документы данного раздела предоставлены Московским Кремлем, Государственным Эрмитажем, РГАДА (всего в выставке принимает участие 21 институция).

Нельзя не сказать и о путешествиях, кои всегда сулили встречу с новым, незнакомым, неизведанным, притягательным. Кругосветное путешествие Ивана Федоровича Крузенштерна, странствия Николая Гумилева, хождение на Дальний Восток фрегата «Паллады» – всё это узнавание других и познание самого себя.

Выставка открыта до 19 марта 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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