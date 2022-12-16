Более 100 площадок для активного зимнего отдыха откроется в парках Москвы

До Нового года в парках столицы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Необходимый инвентарь — коньки, лыжи и тюбинги — можно взять в пунктах проката. Также для москвичей и гостей города предусмотрены теплые павильоны и кафе.

«Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря — лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом. Часть уже работает, остальные будут готовы принять посетителей в ближайшее время», — рассказала Наталья Сергунина.

Катки в парках

Всего в парках Москвы разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Среди них есть большие, например в «Сокольниках» (площадью 16 тысяч квадратных метров), и поменьше.

Так, каток с натуральным льдом откроется в саду «Эрмитаж». Там можно будет кататься по дорожкам и аллеям. Рядом есть теплый павильон и гардероб, стойка с горячей выпечкой и чаем. Любоваться красивыми видами во время прогулки на коньках предлагают в усадьбе Воронцово, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», Измайловском парке.

Для посещения некоторых катков необходимо приобрести входной билет. Подробнее — на официальном сайте, где собрана вся информация.

Искусственные и натуральные лыжни

Для поклонников лыж этой зимой в 26 парках Москвы открылось 62 трассы с естественным снегом (работают в зависимости от погодных условий) и пять с искусственным. Большинство из них — круглосуточные, в шаговой доступности расположились фуд-корты. Каждая трасса подходит для классического хода, а значит, лыжные прогулки смогут освоить даже новички.

Любителям конькового стиля катания тоже есть, где отработать навыки. Подходящие трассы — в парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и музее-заповеднике «Царицыно». В последнем организована и 12-тикилометровая спортивная лыжня. Она в том числе используется для проведения соревнований. Впервые за несколько лет лыжную трассу проложили в Парке Горького. Ее протяженность — три километра. Маршрут проходит по Нескучному саду.

Для детского катания подходят три лыжни: на один километр в музее-заповеднике «Царицыно», на 800 метров — в Гончаровском парке и на 500 метров — в усадьбе Воронцово. Больше всего лыжных трасс открылось в парке «Сокольники» — 17 маршрутов. Два из них с искусственным оснежением. Такие же есть еще в ландшафтном парке «Митино», в парке Олимпийской деревни и в парке «Северное Тушино».

Горки для катания на тюбингах и ледянках

В 16 парках открывается 21 горка, на 17 из них можно приходить со своими тюбингами или ледянками и кататься бесплатно. Инвентарь также дают в прокатных пунктах.

В музее-заповеднике «Царицыно» горка расположена на естественном склоне у Большого моста через овраг. Ее длина — 120 метров. В усадьбе Воронцово сразу три места для катания. Тюбинг можно принести с собой, а можно взять на месте в аренду. В ландшафтном парке «Митино» открыли две горки. В Перовском парке рядом с главной аллеей появилась 13-тиметровая горка. Из-за того, что лед естественный, длина выката составляет 65 метров — съезжать можно только на надувных тюбингах.

Горки также есть в парках «Дубки», «Кузьминки», Таганском, Бабушкинском парке и других.

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