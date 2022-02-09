Уникальные живописные панно в особняке на Садовой-Самотечной восстановит ГлавУпДК

ГлавУпДК при МИД России приступило к комплексной реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 1881 г., архитектор М. Пиотрович; 1897г., архитектор В. Косов», расположенного по адресу Садовая-Самотечная ул., д. 14, стр. 1. Здание находится в хозяйственном ведении ГлавУпДК, в нем располагается посольство Ливана.

Специалисты Департамента капитального строительства ГлавУпДК и специализированной организации совместно с авторским надзором кропотливо восстанавливают первозданный облик особняка. Нередко реставраторов поджидают настоящие открытия. Так, на Садовой-Самотечной были обнаружены красивейшие фрагменты настенной живописи, а также местоположение камина, устроенного как изразцовая печь, авторства М.А.Врубеля. Сегодня поражающий своей яркостью камин, украшенный майоликовыми панно, составляет экспозицию Государственной Третьяковской галереи.

«Нам предстоит выполнить колоссальный объем работ – это первая в истории особняка комплексная научная реставрация. Здание сменило нескольких владельцев, менявших под себя и обстановку, — в некоторых помещениях поверхности перекрашивалась до 12 раз, производились перепланировки, достройки. Особняк на Садовой-Самотечной поражает богатством декора интерьера и фасадов. Выполненные с высочайшим уровнем мастерства живописные панно, элементы с резьбой по дереву, витражи – все это потребует щепетильного и кропотливого труда реставраторов» — рассказала директор Департамента капитального строительства ГлавУпДК Елена Зуева, подчеркнув историческую и культурную значимость возвращения памятнику архитектуры первозданного облика.

За свою историю здание сменило нескольких владельцев, перестраивавших и менявших его под себя. В 1881 году по приглашению потомственного почетного гражданина А.С.Постникова архитектор М.Г. Пиотрович возвел трехэтажный каменный жилой дом, в 1897 году по заказу нового собственника — потомственного почетного гражданина М.Ф.Кривошеина — над ним работал архитектор В.А Коссов.

В 1906 году особняк был куплен почетным гражданином, купцом первой гильдии, гласным Московской Городской Думы (1909–1916 гг.) Н.Т. Каштановым. Именно аттиком с его вензелями украшен центральный ризалит здания. При новых владельцах в доме проводились частичные переделки парадных помещений. Предполагается, что именно в этот период в нем появился камин, созданный М.А. Врубелем по мотивам сюжета былины «Вольга и Микула Селянинович».

В 1920-х годах в здании проживал А. Хаммер с будущей женой, известной певицей О.В. Вадиной, с 1929 года, после передачи здания в ведение Бюробин (ныне — ГлавУпДК), здесь располагалось посольство Мексики.

Эксперты отмечают высокую сохранность и фасадов здания, выполненных в стиле эклектики с классицистическими элементами, и его интерьеров. Особняк украшают парадная лестница, вестибюль, оформленный колоннами и пилястрами из искусственного мрамора, декоративная роспись потолка и наборного паркета, витражное окно. Стены большого парадного зала декорированы деревянными панелями, а деревянный потолок — живописными панно в кессонах с изображением гирлянд из цветов и фруктов. В помещении сохранился деревянный исторический буфет. Завершает ансамбль зала уникальная четырехстворчатая стеклянная дверь.

Изобилуют отделкой и парадные помещения второго этажа. На потолках — лепнина и кронштейны, изящные розетки, хрустальные люстры, между гостиной и столовой — остекленная перегородка с дверью с витражом с богемским хрусталем, а мраморный камин декорирован керамическими вставками.

В ходе комплексной реставрации здания будут восстановлены его исторические интерьеры и экстерьер. Фасады покрасят в светло-желтый цвет, воссоздадут лестницу и площадку из гранита перед парадным входом, а также установят фигуры львов. С особой тщательностью будут отреставрированы лепной декор, фризы, двери и окна, воссозданы вазы на парапетных столбах и кованные оконные решетки на первом этаже.

Будут проведены работы по парадной каменной лестнице с витражом и световым фонарем, хозяйственной лестнице с литыми фигурными стойками, дверям, зеркалам, художественному наборному паркету. Особое внимание специалисты уделят пилястрам, лепнине, колоннам из искусственного мрамора. Кроме того, будут отреставрированы встроенный в стену сейф и камин на втором этаже.

Кропотливого труда потребует реставрация альфрейной живописи на стенах помещения парадной лестницы, росписи фриза и полихромной окраски карниза с позолотой отдельных элементов, обнаруженные под многочисленными слоями краски.

В двух помещениях по обнаруженным фрагментам восстановят золочение сусальным золотом на монохромном барельефе. На кессонированном деревянном потолке парадного зала — грунтованный холст с гирляндами и букетами. На полукруглом потолке вестибюля– живопись в технике гризайль, обрамляющая лепной карниз с позолотой, и центр композиции с осветительным плафоном с охристо-золотистым растительным орнаментом.

Также будут отреставрированы ограды, въездные ворота и калитка, произведено приспособление здания под современное использование.

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