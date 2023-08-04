В Иордании с восторгом встретили российскую анимацию и комедии

Мультфильм «Три богатыря и Конь на троне» и комедия «Родители строгого режима» стали лидерами по просмотрам на фестивале российского кино в Аммане.

С 27 по 29 июля в Российском центре науки и культуры в Аммане прошел Russian Film Festival, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Аммане. Зрители увидели четыре фильма: комедии «Родители строгого режима», «Завтрак у папы», «Призрак» и мультфильм «Три богатыря и Конь на троне».

Первенство по количеству зрителей поделили между собой анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова и комедия про перевоспитание «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова.

Сегодня российская анимация популярна по всему миру, включая Ближний Восток: в странах региона за первое полугодие 2023 года в широкий кинопрокат вышло несколько новых полнометражных российских мультфильмов («Чинк: Хвостатый детектив», «Финник», «Суворов: Великое путешествие»); интерес к мультфильмам и мультсериалам из России активно проявляют также ТВ-каналы и VOD-платформы Ближнего Востока. Производством анимационного контента в России занимаются более 80 компаний, которые создают как развлекательные, так и образовательные проекты для всех возрастов. Всего за последние 10 лет в России было произведено более 70 полнометражных мультфильмов и свыше 200 мультсериалов.

По отзывам самих зрителей в Аммане, им очень понравилось качество анимации, а также современное российское семейное кино, отражение в фильмах темы взаимоотношений родителей и детей. Зрители также выразили желание смотреть больше российских фильмов разных жанров и поддержали дальнейшее проведение Russian Film Festival в Иордании.

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