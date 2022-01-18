XII Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова состоится в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово»

27-29 января 2022 года в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет XII Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова.

Для каждого конкурса определяется своя тема, таким образом помимо рассказов Чехова на конкурсной сцене звучат произведения и других классиков русской литературы, что делает это событие более масштабным, разнообразным, ярким и запоминающимся.

Тема конкурса 2022 года – «Чехов и Лесков».

Николай Семенович Лесков (1831 — 1895) – исключительно самобытный, оригинальный, ни на кого не похожий русский художник слова – старший современник и «любимый писака» Антона Чехова. Чехов в произведениях Лескова ценил то глубокое понимание «русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора».

На Конкурс было подано более 60 заявок из России, Болгарии Беларуси, Украины, Казахстана. Компетентное жюри, в которое вошли известные актёры, педагоги, мастера художественного слова, после прослушивания (в онлайн-формате) допустили к очному участию в Конкурсе 30 человек.

Молодые актеры и старшекурсники театральных вузов соберутся в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», чтобы посоревноваться в таком непростом виде исполнительского мастерства, как «художественное слово».

Все отборочные туры пройдут в «Театральном дворе» музея «Мелихово» 27 и 28 января, а кульминацией станет гала-концерт лауреатов и победителей с награждением, который пройдет 29 января, в день рождения А.П. Чехова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.