ZAUR ZLOY представляет свой новый сингл «Street Phonk»

Удивительно, но фонк настолько набрал обороты, что его слушает чуть ли не каждый третий. И яркий представитель этого жанра ZAUR ZLOY выпускает свою новую композицию под названием «Street Phonk».

Трек обработан качественно звучит атмосферно круто вполне возможно стать новым хитом и набрать миллионов прослушиваний в стриминговых сервисах обложка для релиза дело рук самого артиста.

ZAUR ZLOY - независимый исполнитель в жанре «фонк» (phonk) каждый его новый релиз набирает несколько тысяч прослушиваний в таких музыкальных сервисах как «SoundCloud», «Spotify», «YouTube Music» и «VK Музыка». Своим творчеством артист делится и в своём сообществе ВКонтакте.

Релиз уже доступен на всех музыкальных площадках приятного прослушивания.

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