В Казани состоялась премьера киноверсии балета «Шурале»

Премьера киноверсии балета «Шурале» состоялась в кинотеатре «Мир» в Казани. Релиз стал продолжением третьего сезона проекта «Театр в кино». Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Татарским академическим государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

В день премьеры в кинотеатре «Мир» киноверсию балета представили:

Екатерина Жутаутайте, куратор проекта «Театр в кино»: «Во всероссийский прокат выходит абсолютно уникальное произведение – киноверсия балета “Шурале”. Это жемчужина не только татарской, но и мировой культуры. Поэтому мы сделали всё, чтобы зрители нашей большой страны могли оценить её по достоинству».

Владимир Яковлев, художественный руководитель балетной труппы Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженный артист России и Татарстана: «”Шурале” – не только визитная карточка нашего театра, это первый спектакль, который дал толчок развитию балетного искусства республики Татарстан. Для нас это очень дорогая и ценная постановка. Уже много десятилетий этот спектакль идет в нашем репертуаре – он доступен и для детей, и для взрослых, и для старшего поколения. Проект “Театр в кино” – гениальная идея, потому что у нас большая страна, и все приехать в Казань не могут, зато могут увидеть балет в кино».

Антон Полодюк, исполнитель партии Былтыра, премьер театра, заслуженный артист Татарстана: «Партия Былтыра – первая моя ведущая партия, она останется со мной на всю жизнь. Это героический, смелый, благородный образ. Былтыр отважился пойти в запретный лес, в который боялись идти остальные… Преимущество просмотра постановки в кино в том, что можно рассмотреть мимику артиста, костюм, увидеть даже капельку пота на лице».

Владимир Челядинов, шеф-редактор Отдела музыкальных программ телеканала «Россия-Культура»: «Татарский театр оперы и балета всегда находит, чем порадовать и удивить своих зрителей. И вот совсем скоро мы станем свидетелями еще одного шедевра, который выходит на больших экранах».

Вадим Киселев, режиссер киноверсии: «Во время съемки тяжело не только нам, но и артистам – большой экран не прощает ошибок, поэтому нужно выкладываться по максимуму. Уверен, что зритель полюбит эту киноверсию и будет смотреть ее в кинотеатрах».

Первый татарский балет «Шурале» на музыку композитора Фарида Яруллина стал одной из самых ярких вершин академического музыкально-сценического искусства республики. Сюжет спектакля также основан на поэме выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, 140-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году.

Хореографию постановки в начале 1940-х годов в Казани ставил выдающийся ленинградский хореограф Леонид Якобсон. Впоследствии он представил балет «Шурале» в Мариинском (тогда – Кировском) театре Санкт-Петербурга – эта постановка (1950) была удостоена большого числа наград и покорила сцены многих театров.

На сцене сочетание национального эпоса татарского поэта Габдуллы Тукая, насыщенной этническими интонациями музыки Фарида Яруллина и уникального хореографического языка Леонида Якобсона превращается в красочную балетную сказку «Шурале».

Киноверсия балета, созданная с помощью многокамерной съемки, позволяет увидеть крупные планы танцовщиков, рассмотреть детали костюмов и декораций, новые ракурсы, недоступные зрителям в театральном зале.

Главные партии текущей версии исполнили ведущие солисты казанской труппы, заслуженные артисты Татарстана Аманда Гомес (девушка-птица Сююмбике), Антон Полодюк (Былтыр) и Вагнер Карвальо (Шурале). В спектакле приняли участие артисты балета и оркестр театра под управлением дирижера Рената Салаватова.

Фото: Ольга АКИМИЧЕВА @akimichevaolga