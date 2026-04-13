В российский музеях пройдет выставка, посвященная винтовке Мосина

Экспозиционный проект, получивший название «Легендарная винтовка С.И. Мосина», будет представлен в музеях по всей территории страны. Данное мероприятие приурочено к 135-й годовщине со дня принятия на вооружение российской армии винтовки, разработанной Сергеем Ивановичем Мосиным. Событие, ознаменовавшее введение данного оружия в армию, произошло 16 апреля 1891 года. Эта выставка станет частью масштабного Международного проекта «Территория Победы», который объединяет обширную сеть из более чем 300 музеев, включая федеральные, региональные, муниципальные и частные учреждения как в России, так и за рубежом.

Как отметили представители Музея Победы, данный выставочный проект был подготовлен Тульским государственным музеем оружия, который является давним партнером Музея Победы. Экспозиция была создана на основе материалов из фондовой коллекции одного из крупнейших оружейных музеев.

В состав планшетной экспозиции входят оцифрованные изображения, документы, живописные произведения и другие материалы. Выставка призвана поведать об истории этого знакового оружия, которое выдержало испытание временем и стало одним из символов российской военной истории.

Алексей Плотников, доктор исторических наук и член Ученого совета Музея Победы, подчеркнул, что уникальность винтовки Мосина заключается в ее тактико-технических характеристиках. По таким параметрам, как надежность, дальность прицельного выстрела и поражающий эффект, она являлась одной из лучших в мире. Он также отметил, что «мосинка» стала настоящим «брендом», а ее производство, как в России, так и за рубежом, достигло десятков миллионов экземпляров.

Материалы, представленные на выставке, охватывают историю создания этого выдающегося образца стрелкового оружия. В частности, инфографика продемонстрирует ключевые этапы разработки винтовки, которая создавалась в условиях конкуренции с известным бельгийским оружейником Леоном Наганом. Кроме того, посетители узнают о применении «мосинки» во время Первой мировой войны, ее последующих модернизациях в межвоенный период, а также о производстве во время Великой Отечественной войны. Экспозиция также расскажет о странах, где винтовка Мосина выпускалась послевоенные годы, и о спортивном оружии, созданном на ее базе. Винтовка Мосина – это не только страница военной истории России, но и часть ее культуры. Отдельный раздел выставки посвящен тому, как это оружие отражено на наградах, в произведениях живописи, плакатах, фильмах и литературных произведениях.

Выставку можно будет увидеть как непосредственно в культурных учреждениях России, так и на их сайтах. Экспозиция будет представлена в различных регионах, от Смоленской области до Забайкальского края. Среди первых музеев, присоединившихся к проекту, – Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского, который откроет выставку 15 апреля. В тот же день Вяземский историко-краеведческий музей (Смоленская область) представит ее онлайн. 16 апреля к акции присоединится Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой».