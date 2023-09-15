В кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера новых серий комедийного хита «Папины дочки. Новые». Самый долгожданный сериал года выходит уже 18 сентября в онлайн-кинотеатре START и на канале СТС.

Продолжение легендарной истории первыми увидели исполнители главных ролей и их коллеги: Лиза Арзамасова, Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Владимир Кристовский, Алена Водонаева, Аделина Сотникова, Александр Олешко, Владимир Левкин, Наталья Подольская, Екатерина Волкова, Анфиса Чехова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Лина Миримская, Янина Студилина, Доминик Джокер и другие.

Гостей встретила группа UMA2RMAN с акустической версией заглавной песни сериала. Перед показом с приветственным словом выступили заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор канала СТС Александр Акопов и генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян. Своими воспоминаниями о съемках также поделились создатели «Папиных дочек»: Вячеслав Муругов, Вячеслав Дусмухаметов, Артем Логинов, Алексей Троцюк, Антон Федотов, Аслан Гугкаев и Александр Жигалкин.

После просмотра первых четырех серий звездные гости рассказали, почему рады возвращению хита 2000-х.

Аделина Сотникова:

– Это сериал детства! В своё время после школы включала СТС, а там были «Папины дочки». И сейчас после просмотра новых серий у меня такие же эмоции. У моего папы, кстати, две дочки, поэтому смотришь и вспоминаешь, что похожее было и в нашей семье.

Владимир Левкин:

–Мне кажется, история папы, который сам воспитывает дочерей, всегда будет находить отклик в сердцах зрителей еще и потому, что для нашей страны это необычная ситуация. Что важно, «Папиных дочек» хочется смотреть всей семьей: здесь и молодежные шутки, и то, что понимаем только мы, взрослые. Есть над чем задуматься и посмеяться, чему и учило кино, на котором я рос.

Янина Студилина:

– Это семейный проект, у которого всегда было много поклонников. Здорово, что появились новые герои уже со своей историей. В целом наблюдаю, что все больше выходит таких добрых сериалов, чему я только рада.

Владимир Кристовский:

– Отчасти ситуация в сериале похожа на мою: у меня тоже пять дочек, которые вместе с моим сыном в полном составе пришли на премьеру. И я поздравляю всех, кто работал над проектом. Надеюсь, что продолжение истории принесет зрителям много улыбок и счастья.

Лина Миримская:

– С удовольствием посмотрели новые серии, которые особенно понравились моей дочери. Я и первых «Дочек» любила, особенно Галину Сергеевну. В целом, на мой взгляд, сериал не только о семье, но и вызове. Ведь здесь отец выполняет несвойственные российским мужчинам задачи.

Доминик Джокер:

– Не так много смешных и добрых сериалов, и «Папины дочки» как раз тот случай. Отмечу, что здесь грамотно прописаны персонажи, за что отдельный поклон сценаристам. Каждая героиня со своими переживаниями и приключениями, и за этим интересно наблюдать.

Василий Артемьев:

– Мне кажется, продолжение может стать таким же успешным. Ведь в этой истории затронуты вечные темы отношений родителей и детей, отцов и дочерей. И все это в легком юмористическом стиле, свойственном каналу СТС. Поэтому я только рад, что «Папины дочки» снова с нами.

Кроме звезд, новые серии оценили также участники барбикор-шествия «Спасибо за дочек». Чтобы попасть на закрытую премьеру, тридцать мужчин в розовых футболках прошлись по Арбату и признались в любви сериалу, который смотрели еще подростками.

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