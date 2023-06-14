В KION состоится премьера комедийного хоррора «Все страхи Бо» Ари Астера

16 июня в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера комедийного хоррора «Все страхи Бо» Ари Астера, новой звезды жанра фильмов ужасов. Астер не использует типичные приемы хорроров, а создает безумное психологическое напряжение. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон и Армен Нахапетян. Новый полнометражный фильм Ари Астера будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 16 июня.

Жизнь Бо состоит из тревоги и переживаний, любое происшествие вызывает у него сильное беспокойство. Он ходит к психотерапевту уже много лет, жалуется ему на тяжелое детство, но разговоры не помогают, как и не лечат прописанные таблетки. Мир Бо окончательно переворачивается с ног на голову, когда утром он из-за потери ключей от квартиры не может приехать к матери на годовщину смерти отца. Мужчина оказывается на улице, где на него нападает маньяк — с этого момента Бо погружается в пучину своей психики.

«Все страхи Бо» — кино со сложным сюжетом и обширным культурным подтекстом. Ари Астер, выросший в семье евреев, использует важные для своей культуры образы. Главный герой фильма так же путешествует, только по своей психике, вспоминает себя подростком и встречает себя постаревшего.

Ари Астер — один из самых ярких молодых режиссеров, активно занимающийся продюсированием фильмов. Полнометражный дебют Астера «Реинкарнация» получили премьеру на международных кинофестивалях, другие ленты сразу выходили в прокат и собирали восторженные отзывы кинокритиков. Его работы были номинированы на престижные американские премии Gotham Awards и Independent Spirit Awards.

Роли в фильме исполнили Хоакин Феникс («Джокер»), Пэтти ЛюПон («Американская история ужасов»), Эми Райан («Красивый мальчик»), Нэйтан Лейн («Ценности семейки Адамс») и Армен Нахапетян («Рассвет апокалипсиса»). Оператор фильма — Павел Погоржельский («Никто»), композитор — Бобби Крлик (писал музыку для Björk, Троя Сивана и Serpentwithfeet).

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