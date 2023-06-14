Выставку «Жуков. Служба и семья» представит Калужский филиал Музея Победы

18 июня в «Музее Г.К. Жукова» – Калужском филиале Музея Победы откроется выставка «Жуков. Служба и семья», приуроченная ко дню памяти прославленного Маршала Победы Георгия Жукова.

Калужский филиал Музея Победы

Дом Георгия Жукова в д. Стрелковка

«Наш земляк – маршал Жуков – внес огромный вклад в Великую Победу, все знают его, в первую очередь, как выдающегося военачальника. Но эта выставка раскроет его и с другой стороны. Артефакты, собранные для новой экспозиции, расскажут о Георгии Жукове не только как о полководце, но и как о простом человеке, заботливом отце и муже», – рассказала заведующая Калужским филиалом Музея Победы Наталья Шмакова.

На выставке будут представлены личные вещи и документы Георгия Константиновича Жукова из фондов Калужского филиала Музея Победы и семейного архива правнучки полководца Варвары Ерохиной. Среди них – столовые принадлежности маршала, карманный складной фотоальбом, визитница, маршальские погоны, орденские колодки и рабочий портфель. Также посетители смогут увидеть уникальные письма маршала, адресованные жене и детям.

Помимо этого, в честь памятной даты пройдут митинги и возложения цветов около «Музея Г.К. Жукова» и у родительского «Дома Жукова» в Стрелковке. На малой родине, где родился Георгий Жуков, также состоится поминальная служба и освящение «Дома Жукова».

Выставка продолжит работу до 10 декабря.

Экспозиция

Георгий Константинович Жуков (19 ноября (1 декабря) 1896, Стрелковка, Калужская губерния — 18 июня 1974, Москва, СССР) — советский полководец и государственный деятель. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», Член Президиума ЦК КПСС (29 июня—29 октября 1957). Министр обороны СССР (1955—1957).

В настоящее время «Музей Г.К. Жукова» – это современный музейный комплекс, в который входят основное здание музея, архитектурно-скульптурная композиция «Родина Маршала Г.К. Жукова» и реконструированный родительский «Дом Жукова» в д. Стрелковка, где родился Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Официальный сайт – https://www.zhukovmuseum.ru/.

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