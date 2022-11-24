Мари Краймбрери, Джарахов и MIA BOYKA ищут пару для фита в следующем этапе шоу «Залетай в тренды»

В вокальном шоу талантов «Залетай в тренды» закончился этап отбора и начался второй этап, в котором жюри должно набрать жестко ограниченное количество участников в свои команды. Мари Краймбрери, Джарахов и MIA BOYKA пропустили в следующий тур больше шестидесяти исполнителей, теперь же от большей части из них артистам придется отказаться. Как они справятся с таким давлением?

MIA BOYKA: «Мы набрали слишком много людей, во втором туре принимать сложные решения».

Мари Краймбрери: «Я, честно говоря, вообще не понимаю, как я это буду делать. Ведь надо не просто выбрать выбрать себе десять участников, но и сделать это быстрее, чем Эльдар и MIA».

Джарахов: «Я понимаю, что теперь придется жестить и выкинуть много людей. Можно, я уйду и не буду дальше выбирать вообще, кому дальше проходить?»

По правилам шоу «Залетай в тренды» не только конкурсанты, но и члены жюри соревнуются между собой. На втором этапе только один из судей может поставить лайк, понравившемуся артисту и забрать его к себе в команду. Если кто-то первым нажмет кнопку, то у остальных она уже не сработает. Поэтому нельзя полностью дослушать песню и потом принять решение — придется рисковать, чтобы другой член жюри не увёл крутого артиста. А ведь уже на первом этапе были певцы, которые разорвали всю тройку жюри, и за этих ребят придется побороться.

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