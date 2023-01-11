В Красноярске пройдет юбилейный Транссибирский Арт-фестиваль

С 10 марта по 2 апреля Красноярский край примет X Транссибирский Арт-фестиваль под руководством народного артиста РФ Вадима Репина. В юбилейный год концерты в Красноярске откроют фестивальную программу.

Ее основу традиционно составят симфонические концерты. 10 марта на открытии Фестиваля Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Ланде предложит слушателю российскую премьеру скрипичного концерта Полада Бюльбюль оглы, солист – Вадим Репин (на фото). Также в концерте прозвучат хрестоматийная Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова в исполнении пианиста Вадима Руденко и редко исполняемая юношеская Симфония Вагнера.

Наряду с симфоническими программами Фестиваль предложит нетривиальную программу камерного жанра. 12 марта Вадим Репин (скрипка), Елена Таросян (скрипка), Юлия Галиева (альт), Александр Князев (виолончель), Вадим Руденко (фортепиано) и Александра Тихонова (арфа) представят красноярской публике камерные сочинения Сен-Санса, Франка и Менотти. 14 марта эту же программу в несколько сокращенном виде смогут услышать жители Канска.

17 марта на симфо-джазовом вечере выступят Вадим Эйленкриг (труба) и Екатерина Мечетина (фортепиано) совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. 15 марта группа Вадима Эйленкрига «Eilenkrig Crew» выступит во Дворце культуры Зеленогорска.

Впервые в Красноярске будет представлен проект МОDANSE, объединивший балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова. Роль легендарной француженки 18 марта на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского исполнит прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.

Завершат красноярскую часть Фестиваля два приглашенных симфонических коллектива. 28 марта на сцене Красноярской филармонии выступит Российский национальный оркестр под управлением Алессандро Кадарио, солист – Вадим Репин, ведущий – Ярослав Тимофеев. 2 апреля Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина даст концерт в Ачинске.

В 2023 году Фестиваль пройдет с 10 марта по 16 октября в Красноярске, Новосибирске, Самаре и Москве. С 2015 года Красноярск является важнейшей и неизменной частью музыкальной магистрали Транссиба.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, спонсор – ОАО «РЖД». Организатором Фестиваля в Красноярском крае выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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