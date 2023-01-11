Высшая сила: Bogonaft представил новый мини-альбом

Исполнитель Bogonaft выпустил новый мини-альбом «Высшая сила», в него вошли 6 треков: «А я на Бали», «Падает снег», «С чистого листа», «Тот день», «Закружит» и «Хвалим этот день».

В новом EP музыкант экспериментируют со звучанием и выходит за границы одного жанра. Тем не менее, несмотря на контрастность треков в мини-альбоме, Bogonaft отличается своим особым стилем. В его работах можно найти танцевальную поп-музыку, глубокие тексты, разнообразные биты, басы, ударные и многое другое. По-настоящему разноплановый релиз понравится даже самым искушенным слушателям. Традиционные для русскоязычной музыки биты и сюжеты в текстах, знакомые многим, создадут атмосферу ностальгии и доброй грусти.

«Мой стиль сочетает хип-хоп, соул, блюз, джаз, все самое для меня интересное. Мне нравится объединять, смешивать, миксовать, я не могу успокоиться на чем-то однообразном. Всегда хочется экспериментировать. Моя цель в том, чтобы развивать хип-хоп, нести что-то свежее, новое, объединять знакомое со всеми музыкальными стилями мира» - говорит артист о своей музыке. И в этом EP данный посыл очень хорошо читается.

Хотите в треках узнать себя? Тогда очень рекомендуем послушать «Высшую силу». Мини-альбом доступен на всех музыкальных площадках.

Читайте интервью с Bogonaft по ранее предложенной ссылке!

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